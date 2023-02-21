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恐怖失言！　美國媒體人聲稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登遭媒體人爆料，脫口說出「毀滅台灣計劃」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登過去的失言歷史不斷，也經常變成共和黨支持者嘲笑的笑柄，不過這一次的失言，可能很少有人笑得出來，因為美國媒體人驚爆，拜登在曾經在白宮說出，「毀滅台灣計畫」（plan for the destruction of Taiwan）。

美國華府廣播節目著名主持人尼克森（Garland Nixon）在推特上發文表示，白宮內部人士透露，當被問及是否有比新保守主義烏克蘭項目（the neocon Ukraine project）更大的災難時，拜登回答說，「等到你看到我們摧毀台灣的計劃。」

網友在尼克森的推文下方回應表示，「請問有鏈接嗎」、「難怪波克夏（Berkshire）匆忙賣掉大部分的台積電股票」、「到最後的台灣人」、「永遠不要低估拜登搞砸事情的能力」。

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