恐怖失言！　美國媒體人聲稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」

▲美國總統拜登遭媒體人爆料,脫口說出「毀滅台灣計劃」。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登過去的失言歷史不斷,也經常變成共和黨支持者嘲笑的笑柄,不過這一次的失言,可能很少有人笑得出來,因為美國媒體人驚爆,拜登在曾經在白宮說出,「毀滅台灣計畫」(plan for the destruction of Taiwan)。

美國華府廣播節目著名主持人尼克森(Garland Nixon)在推特上發文表示,白宮內部人士透露,當被問及是否有比新保守主義烏克蘭項目(the neocon Ukraine project)更大的災難時,拜登回答說,「等到你看到我們摧毀台灣的計劃。」

BREAKING NEWS: White House insiders leak that, when asked if there could be any greater disaster than the neocon Ukraine project, President Biden responded, "wait until you see our plan for the destruction of Taiwan."