「這群人」買金融產品有2成不看契約　僅23%完全理解內容

▲弘道老人福利基金會針對50～64歲族群進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷發現，「熟齡族」購買金融產品時，有2成的人不看契約。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘姿吟／台北報導

去年11～12月間，弘道老人福利基金會針對50～64歲族群進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷，今（21日）公布調查報告，驚人的是，「熟齡族」購買金融產品時，竟有2成的人不看契約，而就算有看，也有15%的人有看沒有懂；至於會詳看契約且能完全理解的僅佔23%。顯見熟齡族購買金融商品的風險極高，加強金融投資防詐判別能力將是迫切要務之一。

問卷調查的「金融觀念」中，43%受訪者認為自己可承受的風險等級低，但卻期待在投資獲得高收益；而其獲取金融或投資資訊的管道，主要為「金融機構工作人員」、「親朋好友交流」、「電視廣告宣傳」，且多數熟齡族只有1～2個資訊來源，若觀念不正確或缺乏判斷能力，都可能一不小心就落入投資陷阱中。

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▲▼弘道老人福利基金會的問卷調查報告中發現，熟齡族對金融商品的認知有限，加強金融投資防詐判別能力將是迫切要務之一。（圖／弘道老人福利基金會提供）



這份問卷，除了看見問題，也看見需求。調查顯示，熟齡族最擔心的花費中，74.7%為長照費用，其次為醫療支出68.4%，以及緊急意外支出49.8%，顯示熟齡族相當憂心健康相關花費，此狀況也回應在熟齡族們目前使用最多的金融服務上。

在「以房養老」、「安養信託」、「年金保險」、「長照保險」及「退休準備平台」等5大金融服務中，使用率最高的是保險類，包括長期照顧保險17.22%及年金保險15.21%；此外，2021年推出的「退休準備平台」僅3%的人使用，卻有高達40%的熟齡族希望可以再多認識該平台提供的服務；而「以房養老」有超過7成的熟齡族知道，但使用率不到3%。

此外，不同年齡層關注焦點也大不同。50～54歲輕熟齡族群中，30%關心高齡就業議題；但到了55～59歲及60～64歲，關注「高齡再就業」的比例都降低至23%左右。顯示，熟齡族仍希望可以多工作幾年來累計資金，以面對老年，並透過投資理財來儲蓄更多的退休金，以便在退休之屆，能好好運用來安享晚年。

▲▼熟齡族若觀念不正確或缺乏判斷能力，都可能一不小心就落入投資陷阱中。（圖／弘道老人福利基金會提供）



至於其他關心的焦點中，55～59歲者有39%最關注「學習投資理財」，當年紀再長一些，來到60～64歲時，最關心的則變成了「保障財物安全」，比例高達42%。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，以前談長者經濟安全時，普遍著重弱勢長者的照顧、成年監護服務及銀髮就業。但超高齡社會中的經濟安全議題是廣大而多元的，透過這次調查結果，反映熟齡族現況與未來需求之間存在落差。

針對高齡族特有的金融產品需求，與超高齡社會將衍生的經濟安全議題，台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱表示，北富銀積極發展包括安養信託服務、保單活化、小額終老保險等產品，在服務上，則打造了分行樂齡專櫃、電話樂齡專線及網站樂齡專區，在所有觸點提供高齡民眾更易用的服務體驗。

朝陽科大銀髮產業管理學系助理教授鄭堯任指出，熟齡的經濟安全議題面向相當廣泛，有許多需瞭解的常識與知識，尤其透過這次調查報告發現，對社會大眾教育宣導熟齡經濟安全的相關議題及專業人才的養成，更是國家政策發展及教育單位應極力投入的重點。