　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。弘道辦理的「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問券調查發表記者會上，由基金會執行長李若綺(右起)與台北富邦銀行副總經理吳世勛、朝陽科大銀髮產業管理系助理教授鄭堯任、64歲熟齡代表許靜心針對熟齡族的經濟安全展開對談。（圖／弘道老人福利基金會提供） <p><strong>▲弘道「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查記者會，由基金會執行長李若綺與台北富邦銀行副總經理吳世勛、朝陽科大銀髮產業管理系助理教授鄭堯任、64歲熟齡代表許靜心針對熟齡族的經濟安全展開對談（右起）</strong><strong>。（圖／弘道老人福利基金會提供）</strong></p> <p>記者潘姿吟／台北報導</p> <p>弘道老人福利基金會今（21日）公布50～64歲熟齡族退休準備金調查，84%認為退休金準備不夠，近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1,000萬元以上，平均則約837萬元才夠；若扣除勞保年金及勞退，實際缺口約112萬元。</p> <p>隨著人口結構變化，國家發展委員會推估，台灣將於2025年將進入超高齡社會，老年人口將超過20%，每5人即有1人是65歲以上長者。去年11～12月間，弘道老人福利基金會針對50～64歲「熟齡族」進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查，從退休金、金融服務、金融觀念、保險觀念、購買行為、未來金融服務期待等6大議題，深入了解老人在「經濟安全」上面臨的痛點。該調查透過弘道官網、FB、Line相關群組…等管道進行線上問卷，共回收784份，其中697份為有效問卷。</p> <p><img src=

▲弘道基金會「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」記者會，由執行長李若綺與台北富邦銀行副總經理吳世勛、朝陽科大銀髮產業管理系助理教授鄭堯任、64歲熟齡代表許靜心（右起）針對熟齡族的經濟安全展開對談。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者潘姿吟／台北報導

弘道老人福利基金會今（21日）公布50～64歲熟齡族退休準備金調查，84%認為退休金準備不夠，近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1,000萬元以上，平均則約837萬元才夠；若扣除勞保年金及勞退，實際缺口約112萬元。

隨著人口結構變化，國家發展委員會推估，台灣將於2025年將進入超高齡社會，老年人口將超過20%，每5人即有1人是65歲以上長者。去年11～12月間，弘道老人福利基金會針對50～64歲「熟齡族」進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查，從退休金、金融服務、金融觀念、保險觀念、購買行為、未來金融服務期待等6大議題，深入了解老人在「經濟安全」上面臨的痛點。該調查透過弘道官網、FB、Line相關群組…等管道進行線上問卷，共回收784份，其中697份為有效問卷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過這份調查，希望更了解熟齡族群對於老後經濟安全的認知與需求，作為發展友善高齡服務或未來政策的參考。以退休準備金應該要準備多少為例，熟齡族對於未來可能面臨的長期照顧費用、醫療支出、緊急意外支出深感憂心，高達84%認為準備不足；近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1,000萬元以上才夠。

調查也顯示，不同區域的熟齡族群，對退休後到準備金也有差異；北部區域認為整體退休金需要到908萬元，中部822萬元，南部772萬元，東部與離島則是764萬元，平均值約837萬元。

▲▼「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲▼弘道老人福利基金會於去年11～12月間，針對50～64歲「熟齡族」進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲▼「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。（圖／弘道老人福利基金會提供）

837萬元的數字乍看相當嚇人，許多人可能根本不知道這筆錢該從何處來，甚至可能對老後生活感到無望。

弘道老人福利基金會執行長李若綺以國人平均餘命81歲計算，65歲～81歲每個月平均需求為43,594元。若以勞工為例，從勞保局去年11月的申請金額來看，每人每月平均可請領勞保年金18,209元及勞退19,573元，總計為37,782元，若扣除這兩筆給付後，每個月的差額約5,812元，總缺口約112萬元。

李若綺進一步指出，退休相關給付會因人而異，上述數字只是參考，但透過這些數字要傳達的兩個重點：

一、驚人的退休準備金額乍看會讓人不知從何規劃，但透過具體了解自身缺口，就可及早依自身能力規避風險或創造金流，讓退休金能有更多元的來源。

二、顯現「社會保險」、「職業退休金」等政策穩定且持續運作的重要性；以及如何降低雇主惡意規避雇傭關係責任，不負擔相關社會保險及退休準備金……等，都是期待政策端、雇主端能有更積極作為之處，將有助於保障熟齡族未來退休後的生活。

▲▼「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查熟齡族的退休準備金來源。（圖／弘道老人福利基金會提供）

ET快訊
星宇「自家人」趁高賣了！　轉讓股票163張
國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過
快訊／登山重摔口鼻滲血！　他痛苦報案座標不明
快訊／酒駕妹撞賓利+野馬　找閨蜜頂包！2人無保請回
快訊／五股驚傳槍響！北市刑大開槍　嫌犯逃了
湧入逾700張「漲到熔斷」！　金管會列入監視
快訊／嘉義2歲男童床上嘔吐！送醫死亡
只差25秒！彰化拾荒婦卡鐵軌　3國中女衝前救人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過　元月營收逾9億

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有病變肉瘤」：業內人士才知道

安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

「昇豐128號」漁船失聯3天　漁業署：美方評估派機協尋

下班快去剪髮！今天初二「龍抬頭」　命理師：這時間剃頭最開運

日本澡堂泡湯　驚見「台灣大媽1行為」超母湯！她搖頭：沒禮貌

中橫關原段228連假調整放行　7至17時單線雙向通行

回暖2天迎更強冷氣團！228連假前夕變天「急凍10度」濕冷→乾冷

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

國內首例！台灣虎航「股票創新板上市」案通過　元月營收逾9億

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有病變肉瘤」：業內人士才知道

安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

「昇豐128號」漁船失聯3天　漁業署：美方評估派機協尋

下班快去剪髮！今天初二「龍抬頭」　命理師：這時間剃頭最開運

日本澡堂泡湯　驚見「台灣大媽1行為」超母湯！她搖頭：沒禮貌

中橫關原段228連假調整放行　7至17時單線雙向通行

回暖2天迎更強冷氣團！228連假前夕變天「急凍10度」濕冷→乾冷

林依晨復出當小三　王淨、謝盈萱合體掀浪潮

曹雅雯穿紅衣到淡水河邊「殉情」　暴瘦10公斤自爆「難產」了！

威廉「行李箱撞破洞」卓君澤求換！　他爆笑1理由拒絕：被說服了

中國外交部譴責美國：不斷散播「中方供俄武器」虛假訊息

日本武士周邊熱賣　WBC經濟效益估破百億

台灣虎航將成為首家創新版上市航空公司　法人估今年就可轉盈

幫搶演唱會票！「代墊破萬元」慘被放生　損友1理由阻止她退票

台鐵徵車勤員！底薪30K要懂英日語　網友嘆「空服條件、實習薪水」

金管會為清明節破例！　2415家公發公司「可緩2天」公告3月營運

每月還款不超過3萬最佳　網友找房期望值「北市差最大」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

LINE公告「這功能」將結束

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

恩恩冥誕後夢中找媽媽！恩恩爸「好羨慕」

更多熱門

相關新聞

94歲翁遭看護推倒！後腦撞地當天去世

94歲翁遭看護推倒！後腦撞地當天去世

家中長輩年紀大了總會需要人來照顧。不過，廣東一名龐姓女子指控，家人找了看護來照顧94歲的爺爺，沒想到爺爺竟遭到虐待，更被對方推倒在地、撞到後腦勺，導致爺爺當天下午去世，且看護還拒絕道歉，讓龐女氣炸了。

去年逾159萬人請領勞保老年年金　6成月領不到2萬

去年逾159萬人請領勞保老年年金　6成月領不到2萬

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

網購包裝減量7月實施　綠色和平：環保署目標設定太低

網購包裝減量7月實施　綠色和平：環保署目標設定太低

用頭髮做出吸油墊！　比利時團隊利用廢髮吸污油

用頭髮做出吸油墊！　比利時團隊利用廢髮吸污油

關鍵字：

ESG永續雲老人弘道退休熟齡勞保勞退樂齡

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分未婚沒女友！台北男中3.3億頭獎

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面