安心退休該準備多少錢？　最新調查：熟齡族認為837萬才夠

▲弘道基金會「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」記者會，由執行長李若綺與台北富邦銀行副總經理吳世勛、朝陽科大銀髮產業管理系助理教授鄭堯任、64歲熟齡代表許靜心（右起）針對熟齡族的經濟安全展開對談。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者潘姿吟／台北報導

弘道老人福利基金會今（21日）公布50～64歲熟齡族退休準備金調查，84%認為退休金準備不夠，近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1,000萬元以上，平均則約837萬元才夠；若扣除勞保年金及勞退，實際缺口約112萬元。

隨著人口結構變化，國家發展委員會推估，台灣將於2025年將進入超高齡社會，老年人口將超過20%，每5人即有1人是65歲以上長者。去年11～12月間，弘道老人福利基金會針對50～64歲「熟齡族」進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查，從退休金、金融服務、金融觀念、保險觀念、購買行為、未來金融服務期待等6大議題，深入了解老人在「經濟安全」上面臨的痛點。該調查透過弘道官網、FB、Line相關群組…等管道進行線上問卷，共回收784份，其中697份為有效問卷。

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透過這份調查，希望更了解熟齡族群對於老後經濟安全的認知與需求，作為發展友善高齡服務或未來政策的參考。以退休準備金應該要準備多少為例，熟齡族對於未來可能面臨的長期照顧費用、醫療支出、緊急意外支出深感憂心，高達84%認為準備不足；近8成認為退休金需要500萬元以上，甚至有3成認為1,000萬元以上才夠。

調查也顯示，不同區域的熟齡族群，對退休後到準備金也有差異；北部區域認為整體退休金需要到908萬元，中部822萬元，南部772萬元，東部與離島則是764萬元，平均值約837萬元。

▲▼弘道老人福利基金會於去年11～12月間，針對50～64歲「熟齡族」進行「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」問卷調查。（圖／弘道老人福利基金會提供）

837萬元的數字乍看相當嚇人，許多人可能根本不知道這筆錢該從何處來，甚至可能對老後生活感到無望。

弘道老人福利基金會執行長李若綺以國人平均餘命81歲計算，65歲～81歲每個月平均需求為43,594元。若以勞工為例，從勞保局去年11月的申請金額來看，每人每月平均可請領勞保年金18,209元及勞退19,573元，總計為37,782元，若扣除這兩筆給付後，每個月的差額約5,812元，總缺口約112萬元。

李若綺進一步指出，退休相關給付會因人而異，上述數字只是參考，但透過這些數字要傳達的兩個重點：

一、驚人的退休準備金額乍看會讓人不知從何規劃，但透過具體了解自身缺口，就可及早依自身能力規避風險或創造金流，讓退休金能有更多元的來源。

二、顯現「社會保險」、「職業退休金」等政策穩定且持續運作的重要性；以及如何降低雇主惡意規避雇傭關係責任，不負擔相關社會保險及退休準備金……等，都是期待政策端、雇主端能有更積極作為之處，將有助於保障熟齡族未來退休後的生活。

▲「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢」調查熟齡族的退休準備金來源。（圖／弘道老人福利基金會提供）