烏克蘭士兵：豹2戰車就像「開賓士」　5週訓練後將重返前線

▲波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（圖／路透）



文／中央社

隨著西方向烏克蘭提供各式裝甲車及戰車，許多烏國士兵開始接受培訓。一名在德國受訓的烏克蘭士兵說，「豹2」戰車就像「賓士」，盼能為烏克蘭在戰爭中取得突破。

路透社報導，西方盟國同意援助先進的豹2主力戰車後，負責操作的數十名烏克蘭士兵已抵達德國明斯特（Munster）軍事訓練場接受相關培訓。

在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國上個月批准運送豹2戰車給烏克蘭。基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。

一名57歲的士兵說：「善用這種現代軍備非常重要，這將在戰場上帶來突破性戰力，我們終將勝利。」

當被問及西方戰車系統與蘇聯系統的差別時，他說，「你可以把它想成是賓士與Zhiguli汽車的不同」；他指的是在西方以拉達（Lada）為品牌名稱銷售的蘇聯汽車。

▲德國豹2（Leopard 2）坦克。（圖／達志影像／美聯社）



德國將向烏克蘭運交的戰車是由德國軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）生產，重量超過60噸，配備一門120毫米的滑膛砲，可打擊距離達4公里的目標。

烏克蘭外交部長上個月表示，預計將從12個國家組成的聯盟，獲得「首批」交付的120到140輛戰車，包括德國豹2戰車。

另一名接受「貂鼠式步兵戰車」（Marder Infantry Fighting Vehicles）訓練的士兵說，西方系統與烏軍先前一直在使用的蘇聯製系統相去不遠。

33歲的他說：「我們有使用類似武器系統的經驗，邏輯上是相同的，有時候我們甚至不需要翻譯來理解教官傳授的內容。」

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）指出，他對烏克蘭士兵印象深刻。這些烏軍一天訓練12小時，一週僅休息一天。

一名負責豹2戰車訓練的德國中校表示：「他們知道自己5週後將重返前線，因此非常積極，且渴望學習。」

上述兩名士兵都將在3月底前返回烏克蘭。被問到如何克服上戰場的恐懼時，57歲的士兵坦言：「怕嗎？是的，每個人都害怕，但關鍵是你要如何處理你的情緒、如何克服恐懼、繼續戰鬥。」