愛滋病患者「移植幹細胞」痊癒！全球第3例　停藥4年病毒沒了

▲人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

人類感染愛滋病後幾乎難以治癒，但是最近有德國的醫療研究團隊在醫學期刊《自然》發表了最新案例，一名53歲男子為了治療白血病而接受幹細胞移植，移植後不但白血病痊癒，更成功治癒愛滋病，成為全球公布於期刊的第3例愛滋病毒痊癒者。

該名被稱為「杜塞道夫病人（Düsseldorf Patient）」的53歲德國男子並未透露詳細個人訊息，他在2008年確診感染愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus type 1，HIV-1），並於3年後罹患「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。患者2013年2月接受幹細胞移植手術，此後，杜塞道夫大學醫院的研究人員對他進行長達9年的健康監測。

事實上，醫療團隊使用的是一名女性捐贈者的幹細胞，而這些幹細胞帶有過去曾被發現能防止愛滋病毒進入細胞的CCR5突變基因。

患者自從感染愛滋病後，持續服用HIV藥物至2018年11月，隨後被醫療團隊要求停止服用，因為這是唯一一個能夠知道患者是否在移植幹細胞後也成功治癒愛滋病的方法。而在停藥的4年後，研究人員已經在患者身上檢測不到任何感染HIV病毒的痕跡。研究團隊也表示，這些檢查結果正是愛滋病被治癒的有力證據。

在此之前曾有2例靠著幹細胞移植而治癒愛滋病的個案被刊登於科學期刊，此外也有2例並未經期刊正式發表，因此這名「杜塞道夫病人」算是正統意義上全球第3例透過幹細胞移植而治癒愛滋病的患者。儘管如此，研究人員也強調，幹細胞移植的風險高，且不容易拓展。