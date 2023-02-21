北韓開嗆4枚導彈「摧毀空軍基地」　南韓首公開F-35A空中加油畫面

▲南韓空軍21日首度公開F-35A戰機空中加油的訓練畫面。（圖／大韓民國空軍）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（20）日上午再度朝東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），考量其射程各達390、340公里，恐是將南韓清州F-35A基地假定為戰略目標，官媒更在報導開嗆，只需4枚導彈就能摧毀敵方機場。對此，南韓空軍今（21）日首度對外公開F-35A空中加油的訓練畫面。

根據《韓聯社》，南韓空軍21日首度透過媒體，對外公開2張第5代匿縱戰機F-35A由空中加油機KC-330空中加油的畫面，作為對於北韓官媒在報導中聲稱的「4枚導彈摧毀敵方機場」之回嗆手段。南韓2019年12月實際部署F-35A以後，雖曾定期實施空中加油訓練，卻未曾對外公開。

F-35A雖然採用傳統跑道起降，但卻具有高度匿蹤作戰能力，其速度最快可達1.6馬赫、作戰行動半徑可達1000公里，空中加油後其作戰時間更可以往後延長1小時以上，可以在不被敵方雷達偵測到的情況下隱密潛入敵方基地，精準打擊敵方核心設施，為南韓應對北韓威脅時「先發制人」的殺傷鍊（Kill Chain）重要核心資產。

據悉，北韓官媒《朝中社》20日指出，軍方於該日上午7時從平安南道肅川郡發射2枚相當於短程彈道飛彈的600mm級超大型放射砲表示，報導還宣稱只需要固定配置1門超大型放射砲、4枚導彈，就能夠摧毀一座南韓的空軍基地。

南韓《韓聯社》分析，南韓空軍首度對外公開F-35A空中加油的受訓畫面，其實帶有高度警告的濃濃火藥味，警告北韓就算能夠摧毀部署F-35A的清州空軍基地，若F-35A能夠預先升空作戰，只要透過空中加油就能延長其滯空時間，充分應對來自北韓的威脅。

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