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XDI研究：全球氣候變遷中國「損失最慘重」　台灣第94名

▲▼中國江西,河南。（圖／路透）

▲中國被評為面對氣候變遷最脆弱的國家，在風險最高地區包辦前9名，圖為2021年7月河南省洪災。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

氣候風險研究機構XDI於20日公布全球易受氣候變遷影響地區排名，在前20名中世界工廠中國就佔據16名，並且包辦損失最慘重前9名。除中國外，許多經濟重鎮也被列在高風險地區前100名，包括雅加達、孟買、布宜諾斯艾利斯等，台灣則位列第94名。

根據DW、路透社報導，氣候風險研究機構XDI（The Cross Dependency Initiative，XDI）根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）數據，分析2600多個地區2050年因氣溫升高可能造成的經濟損失。

XDI數據顯示，風險最高的10個地區中前9名都位於中國，其中江蘇省被評為全球面對氣候變遷最脆弱地區。位於沿海的江蘇工業化程度高，佔中國GDP的十分之一，其次是鄰近的山東省和鋼鐵生產地河北省，容易淹水的河南省則排名第4。

▲▼中國江西,河南。（圖／路透）

▲2022年8月中國江西省河床乾涸。（圖／路透）

另外數據指出，美國也是高風險地區之一，佛羅里達州緊隨中國位列第10名、加州第19名、德州第20名，在前20名中包攬3名。

許多經濟重鎮也被列在高風險地區前100名中，包括北京、布宜諾斯艾利斯、胡志明市、雅加達、孟買、聖保羅等，台灣則位列第94名。

XDI聯合創辦人馬倫（Karl Mallon）指出，氣候可能會對未來投資決策造成影響，「那些想要在這些州或省設廠、建立供應鏈的投資人，在地理位置的選擇上會更謹慎。」

他表示，「想要弄清楚世界上哪些地區適應力強、防禦力高，哪些地區在必要時候應該放棄，我們還有很多事要做。」

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