單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

記者張寧倢／編譯

泰國南部董里府哈訕蘭縣（Hat Samran）有一名46歲單親媽媽，號稱是全董里府「最會生」，她和兩任丈夫產下8男7女，共15個孩子。年紀最大的長女已經29歲，最年幼的兒子僅7歲。原本15名子女都和她同住，全靠她約500泰銖的日薪養家。她鼓勵其他單親女性，並非沒有男人就活不下去，只要努力還是能過日子。

▲泰國董里府46歲單親媽媽，生了15名子女後離婚，獨力扶養全家人。（圖／翻攝自泰媒，下同）

根據「Sanook」等泰國媒體報導，現年46歲的塔娜和第一任丈夫育有5名子女，又與第二任丈夫生下10個孩子，但在4年前離了婚，她也成為一名單親媽媽。她從事割膠工作養家，日薪大約500到700泰銖（約新台幣440到615元），有時候雨水過豐，橡膠樹收成不好時就去做其他苦力活，但她希望讓孩子們上學，只要孩子還想讀書她就不會喊苦，更教導子女要當個善良的人，不能給社會造成負擔。

原本15名子女都和她住在一起，直到現在幾個孩子們長大了，才陸續搬出去外地工作，目前已經畢業的有5名孩子，剩下10個還在念書，不過每個孩子都很乖巧，較年長的還會打工賺錢，幫忙扶養弟弟妹妹們，減輕了沉重的家庭負擔。一家人現在住的房子是親戚的，雖然所有人必須擠在兩間小臥室，但卻充滿了愛與溫暖。

塔娜說，她從來沒有為別人帶來麻煩，只是一名為生活奮鬥的單親媽媽，她也鼓勵其他獨自扶養孩子的女性，「不要害怕地想說，沒有男人我們就活不下去，只要努力打拚還是能過日子」。不過，她也坦承，就算未來能遇到值得交心的好男人，她也不打算再生孩子，15個已經夠多了。