「超逼真陰道」刺臉上！男許願性器官紋身　驚人成果照曝光

▲美國男子在臉上刺了「陰道」刺青，連動手的刺青師都搖頭。（圖／翻攝自IG／mikey5thousand，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名年輕男子在右臉頰上刺了一個接近寫實的「女性陰部」紋身，就連資歷豐富的刺青師收到訊息都嚇到急忙勸退，沒想到不久後同一名男子又找上門，刺青師這次真的在他右臉上刺了一個「陰道刺青」還把照片分享在IG，引發許多網友狂罵「簡直是小丑」。不過男子身分目前暫未曝光。

根據「紐約郵報」報導，美國華盛頓特區40歲刺青師拉爾夫（Michael Ralph）受訪表示，他之前收到一則訊息寫說「我想預約在我的臉上刺一個半真實的陰道，更準確地說是在我的鬢角處」，而且那個男客人說自己「預算有限」，還希望能在一個小時內完成刺青。

拉爾夫直覺地想，「我有看錯嗎？」但他又將訊息讀了一遍，確認沒有錯。拉爾夫的第二個念頭則是，「他是不是打賭輸了？」於是他要求這位客人再考慮一個月，確定這不只是一時衝動做出的決定。令拉爾夫驚訝的是，30天之後同一名男子又找上門，說他仍然對「陰道刺青」感興趣。

拉爾夫仍試圖勸說，「我告訴他，如果把陰道刺在臉上，原本敞開的機會之門可能因此關上。他可能會失業或是將來找不到工作。」拉爾夫心想如果對方未滿25歲，他就會要求對方等到「大腦發育完全」再來刺青才不會後悔，但「幸運的是，他剛好26歲。」

最終拉爾夫真的在他臉上刺了一個相當逼真的陰道，還把成果拍照上傳到IG頁面，但顯然網友們不太能接受這刺青，許多人留言罵道，「行為真是個小丑」、「一個可悲的醜陋笑柄」、「這個人有問題吧」、「XX的蠢貨」。不過也有人開玩笑說，「他將來如果入獄，絕對會後悔這個刺青」、「想看他一年後的生活會如何」、「我不會想刺這個，但你刺得真好，我只想知道他的臉會被玩多少次。」