專挑娃娃機店下手！基隆男撬開兌幣機偷錢　警巡邏一見當場逮人

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市近日接連發生娃娃機店兌幣機竊盜案，警方獲報後介入調查，發現均為犯嫌利用工具破壞機台後竊取內部銅板，合計損失約3萬5千元。由於犯案手法相似，警方擴大調閱監視器比對犯嫌特徵後，研判為同一人所為，最後在一次加強巡邏之下，當場逮捕正準備要作案的林姓犯嫌，而他也坦承自己前後至少犯案9次，全案訊後也依竊盜罪嫌送辦。

▲基隆娃娃機店兌幣機竊盜案。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市18、19日連續發生娃娃機店兌幣機竊盜案，而由於過去也發生多起兌幣機竊盜案，且犯案手法相似，警方隨即擴大調閱監視器，並對犯嫌特徵，最終鎖定犯嫌為林姓竊盜通緝犯。

基隆警方20日凌晨3時許利用勤務主動到市內各處娃娃機店加強巡查林嫌行蹤，果然發現林嫌疑似準備再度犯案，於是當場將林嫌逮捕。林嫌事後向警方坦承，自己前後犯下至少9次兌幣機竊案，全案詢後依通緝及竊盜罪嫌移送基隆地檢署，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免林嫌持續在外犯案。

基隆市警察局第一分局分局長林文煜表示，為防宵小趁機行竊，建議夾娃娃機業、金融機構及超商等有現金處所，應自主加強防盜措施，店內除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦；警方更再次強調，不法之徒切勿心存僥倖、以身試法，警方會持續守護市民財產安全，淨化社會治安。