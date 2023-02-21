臉書、IG推付費認證服務！　每月花360元就能獲得「藍勾勾」

▲臉書、IG推出「Meta Verified」（Meta認證）服務。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）去年入主推特（Twitter）後，隨即推出付費認證「藍勾勾」的會員制度，如今Meta執行長祖克柏19日也宣布跟進，將於本月推出「Meta Verified」（Meta認證）服務，未來每月只要花11.99美元（約台幣360元）即可取得Instagram、臉書官方認證的藍勾勾。

根據CNN報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）發文宣布，本周將於澳洲、紐西蘭率先推出Meta認證服務，只要年滿18歲的用戶，就可使用政府認證的身分資料來付費訂閱此功能，如果驗證帳號與身分相符，就能取得藍勾勾徽章。

祖克柏表示，這項服務的好處在於防止冒名的帳戶，旨在提高Meta服務的真實性和安全性。Meta的發言人指出，他們正在改善藍勾勾的含意，專注於其真實性，且Meta認證服務除了獲得藍勾勾外，還包括主動式帳戶保護、直享帳戶支援、提高觸及率等功能。

目前這項服務分為網路版與iOS版，若用戶透過網路瀏覽器註冊，那麼每個月的費用是11.99美元；若透過iOS則是每個月14.99美元（約台幣460元）。目前服務將搶先在紐西蘭、澳洲推出，未來將擴及更多國家。