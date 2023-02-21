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34國反對「俄羅斯、白俄」參加2024奧運　質疑中立選手可行性

▲▼2024巴黎奧運。（圖／路透）

▲多達34個國家聯署聲明抵制俄羅斯參加2024年巴黎奧運。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

國際奧委會（IOC）先前表示，將讓俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加2024年奧運，此舉引起國際反彈。多達34個國家聯署聲明指出，有鑑於兩國運動員由國家直接資助與支持，對於選手以中立身分參賽的可行性表示懷疑，奧委會應澄清「中立」的定義，否則不會同意俄羅斯及白俄羅斯重返國際舞台。

美國公共廣播電視公司（PBS）報導，IOC正設法讓俄羅斯人可以繼續參加奧運，讓運動員以中立選手身分參加2024奧林匹克運動會，前提是他們不代表國家，也不能展示國家標誌或國旗。

烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskyy）強烈譴責奧委會體育中立的做法，他於10日與30國體育部長召開視訊會議，在會議中他嚴正表示，「只要俄羅斯還在入侵烏克蘭，俄羅斯運動員就沒有資格參加巴黎奧運。」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，只要俄羅斯還在入侵烏克蘭，俄羅斯運動員就沒有資格參加巴黎奧運。（圖／路透）

包括美、英、法、加拿大和德國等共34個國家於20日發布聯合聲明指出，有鑑於俄羅斯和白俄羅斯運動員是由國家資助和支持，讓兩國運動員作為中立選手參賽的做法存在爭議。如果不進一步澄清關於這個「中立計畫」的可行性，不會允許俄羅斯與白俄羅斯重返國際賽場。

在俄羅斯隊烏克蘭發起「特別軍事行動」時，IOC曾建議禁止俄羅斯人參加國際賽事，卻在今年初改變立場。IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，IOC與烏克蘭運動員站在同一陣線，但也認為必須尊重所有運動員的人權。

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