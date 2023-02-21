越南餐廳超冷清　她拍「老爸落寞身影」7秒爆紅！1則抖音賣到排隊

▲ 珍妮佛的影片讓爸媽的越式餐廳起死回生。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子不忍心看爸媽開的越式河粉餐廳無人問津、收入拮据，拍下空無一人的座位和父親落寞身影，上傳TikTok希望網友幫幫忙，沒想到短短7秒的畫面引發驚人迴響，內用外帶訂單都爆滿到必須排隊，令她爸媽都感動落淚。

《商業內幕》報導，住在加州聖羅莎的珍妮佛（Jennifer Le）1月18日在TikTok上傳影片寫下，「看著爸媽等待客人走進他們的越式餐廳吃飯讓我好難過」，原來她爸媽經營的餐廳「Lee's Noodle House」生意不好，讓他們因收入問題備感壓力。畫面可見她父親獨自靠在櫃檯望著門外，店裡沒有任何客人，華麗的聖誕裝飾反而更顯冷清。

沒想到珍妮佛的影片迅速在網路上擴散，至今累計130萬次觀看，許多網友都承諾會去光顧，也有許多人幫忙按讚、留言，希望讓更多人看見。珍妮佛也在3天後上傳新影片，介紹菜單和她的廚師爸媽，並感謝網友支持。

接著珍妮佛又在2月2日分享一段自己享用河粉的影片，她發文提到，過去6年她都在爸媽的餐廳幫忙，不過目前為大學學業離家，但會持續更新店裡的狀況，也感謝眾多網友和老主顧，「留言讓我爸媽和我都哭了，非常感謝大家的支持。」

珍妮佛受訪說明，爸媽的餐廳自新冠疫情以來生意冷清，現在卻擠滿客人，「我沒想到（影片）會爆紅，當時只是覺得應該會有幾個人看到。」餐廳也發出公告說明，由於客人太多，餐廳人手不足，等待時間可能拉長。她父親則開心表示，女兒的影片帶來很大的改變，許多社區居民都來光顧，令他們非常感激。