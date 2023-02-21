土耳其強震大地撕出「一條300公里裂縫」　幾乎等於一個台灣

▲土耳其安塔基亞強震後路面裂開。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

震驚全球的2月6日規模7.8大地震與強烈餘震，導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動，大地直接被撕裂出兩條巨大裂縫，其中一條在土耳其南部綿延約300公里，幾乎等於台灣本島總長度，另一條較短的也有125公里長。在裂縫兩端的部分土地，甚至橫向位移多達了7公尺。

NEW: @Maxar’s satellite imagery clearly reveals the multi-km-long surface rupture extending along the Gölbaşı-Türkoğlu segment of the East Anatolian Fault as a result of the 7.8 magnitude earthquake in southern Turkey. pic.twitter.com/915oWD9b1E — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 13, 2023

據路透社報導，美國航太總署（NASA）噴氣推進實驗室的地球物理學家費爾汀（Eric Fielding）表示，土耳其發生的「這些都是非常強烈地震，從地底的幾條斷層帶往上破裂至地表」。

英國地震火山與構造觀測模擬中心（COMET）負責人賴特（Tim Wright）先前向「Space.com」表示，強震後地表被撕裂出2條「迄今所見過最長的裂縫」之一，其中較長的裂縫，由靠近地中海的土敘邊界向東北方延伸300公里，第二條裂縫則在土耳其南部，由西向東延伸125公里，一部分與第一條裂縫呈現平行。

▲土耳其卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）一處村莊平原出現裂縫（由圖左下方至右上方）。（圖／路透）

路透社將裂縫比對各國地圖後指出，這條綿延300公里的裂縫約相當於一個台灣的長度，也幾乎橫越了大半個南韓或葡萄牙的領土範圍。

加州理工學院專家米林納（Chris Milliner）提供的數據顯示，裂縫兩側的大地互朝相反方向，水平移動。規模7.8主震時間較長位移達5公尺，後續7.5強震的時間較短，導致部分地區地面位移多達7公尺。而大地的位移從強震發生前後的衛星圖像也能清楚對照。

▼衛星圖像顯示，土耳其加濟安泰普省城鎮大地出現裂痕（由圖左上角至圖中）。（圖／路透）