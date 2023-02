土耳其強震大地撕出「一條300公里裂縫」　幾乎等於一個台灣

▲土耳其安塔基亞強震後路面裂開。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

震驚全球的2月6日規模7.8大地震與強烈餘震,導致土耳其與敘利亞北部的斷層水平錯動,大地直接被撕裂出兩條巨大裂縫,其中一條在土耳其南部綿延約300公里,幾乎等於台灣本島總長度,另一條較短的也有125公里長。在裂縫兩端的部分土地,甚至橫向位移多達了7公尺。

NEW: @Maxar’s satellite imagery clearly reveals the multi-km-long surface rupture extending along the Gölbaşı-Türkoğlu segment of the East Anatolian Fault as a result of the 7.8 magnitude earthquake in southern Turkey. pic.twitter.com/915oWD9b1E