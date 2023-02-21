拜登「突訪基輔」　王毅抵莫斯科！CNN：中國恐提供俄致命援助

▲中國最高外交官王毅抵達莫斯科，不排除將受俄國總統普丁接見。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭即將屆滿一周年。在此之際，美國總統拜登抵達烏克蘭首都基輔，透過會晤烏克蘭總統澤倫斯基的方式，直接傳達美國對於烏克蘭的支持；與此同時，中國最高外交官王毅則是抵達俄羅斯首都莫斯科，預料不排除與俄國總統普丁會面。美媒分析，西方國家正在觀測，中國是否會向俄國提供致命性援助。

根據美媒《CNN》，正當拜登閃電抵達基輔、和澤倫斯基短暫會晤的同時，才剛參加完慕尼黑安全會議的中國國務委員、中共中央外事辦公室主任王毅便以相反的方向抵達俄羅斯。克林姆林宮表示，不排除王毅與普丁會面的可能性。

假設普丁、王毅真的見面，則兩人在戒備森嚴的克里姆林宮內握手的畫面，將與拜登在空襲警報之際和澤倫斯基在基輔露天散步的畫面形成鮮明對比。

▲拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，拜登閃電出訪基輔、王毅抵達俄羅斯的時間點，恰好是俄烏戰爭爆發一周年紀念日的幾天之前，突顯出美、俄兩個世界超級強權之間地緣政治斷層線的加劇；而儘管美中關係下滑，加上先前疑似中國間諜氣球進入美國領空，美國派軍機射彈擊落，但是中、俄兩國關係卻一如既往密切，部分原因源自於中、俄兩國對於美國產生的共同敵意。

隨著美國與其盟國公開重申對於烏克蘭的支持，同時加強對烏的軍事援助力道，北京與莫斯科當局日益加深的夥伴關係儼然引起歐美等西方國家之間的警惕。儘管中國近來在歐洲放棄「戰狼外交」、改採和平談判代表的形象示人，欲在歐洲發起魅力攻勢，且試圖透過俄烏戰爭挑撥歐洲和美國之間的關係，但歐洲正密切觀察，中國是否對俄羅斯提供致命援助。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）向《CNN》表示，「我們需要更多證據來證明中國沒有和俄國合作，但我們現在沒有看到這一點」；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，根據美國所掌握到的情報，中國正考慮向俄國提供致命援助，「我們一直在密切關注此事」。

▲美國官員掌握情報認為，中國可能向俄國提供致命性物質援助。（圖／達志影像／美聯社）

隨著俄烏戰爭將屆滿一周年，儘管拜登造訪基輔會晤澤倫斯基，營造出過去的冷戰氛圍，但如今局勢已與當年美蘇冷戰大為不同，中國這次在俄烏戰局、美俄對弈間恐將扮演關鍵角色，因此美方所掌握的情報若屬實，將標示著中國對俄羅斯支持的重大升級，促使戰爭本身進入一個危險且無法預測的新階段。

報導也分析，儘管中國聲稱在俄烏衝突中不偏不倚，且事先不知道俄羅斯的意圖，但中國始終拒絕公開譴責莫斯科當局，且重複克里姆林宮的說法，指控北約組織（NATO）挑起衝突；加上北京當局親俄的發言與態度雖有所軟化，但從每年貿易、外交往來以及聯合軍演行程來看，中國對莫斯科的支持在過去一年中有所增強。