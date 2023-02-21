研究曝：確診具「2劑疫苗」相同保護力　40周後免疫力還有78%

▲醫學期刊《刺胳針》研究顯示，感染COVID-19與接種2劑mRNA疫苗提供相同保護力。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

據醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最新研究顯示，感染COVID-19與接種2劑mRNA疫苗提供相同保護力，確診者可能在染疫40周內都不會再次感染。醫學專家也說，最強免疫力是病毒與疫苗的結合，但他絕不建議民眾故意感染。

據《紐約郵報》報導，國際權威醫療期刊《刺胳針》（The Lancet）16日最新研究指出，感染痊癒後產生的自然免疫力相當於接種兩劑mRNA疫苗，可保護患者免於再次感染，其中感染COVID-19原始病毒或Alpha、Beta、Delta變異株的確診者，很可能染疫40周後或更長時間都不會再次感染。

然而隨著時間推移，自然免疫力會逐漸下降，其中Omicron BA.1變異株下降最快。數據顯示，感染COVID-19原始病毒或Alpha、Beta、Delta變異株康復後，病毒保護力在40周後仍維持在78%以上，Omicron BA.1變異株則僅剩36.1%。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）教授、《福斯新聞》醫療作者辛格爾（Marc Siegel）表示，疫苗與自然免疫力提供的保護力，都能對避免重症或再次感染有顯著效果。

辛格爾博士說，「這就是為什麼我不建議確診者染疫後，數月內又接種疫苗加強劑。」他補充，最強的免疫力是兩者的結合，也就是「混合免疫」，但他並不建議民眾因此故意去感染病毒。

報導指出，這項研究可能會使目前疫苗需求政策被質疑。該研究作者指出，「這個發現會對限制旅行、要求員工施打疫苗等政策設計有重要的影響。」