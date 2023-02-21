拜登驚喜訪烏！搶盡鋒頭「讓普丁壓力山大」　俄國鷹派怒了

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在烏俄戰爭將滿一年之際突襲訪烏，送上價值5億美元軍援大禮，在衝突關鍵時刻提供具象徵意義的支持，據稱令俄羅斯親軍和極端民族主義圈子大為光火，更讓普丁備感壓力，因為他預計今（21）日發表全國談話，料將吹噓這次「特別軍事行動」的成果，前一天卻被拜登搶盡鋒頭。

▲ 拜登與澤倫斯基於基輔聖米迦勒金頂修道院。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，俄國記者馬爾丹（Sergey Mardan）在Telegram發文直言，「拜登在基輔，這是對俄羅斯的公然侮辱。」退役陸軍、前聯邦安全局（FSB）官員吉爾金（Igor Girkin）則嘲諷，拜登其實可以到訪前線，「就算那個阿公（他除了挑釁之外什麼也不會）被帶到巴赫姆特，我也不會感到意外…而且什麼事都不會發生。」

吉爾金是俄國鷹派軍事部落客之一，部分寫手甚至擁有數十萬粉絲追蹤，為大眾提供戰情分析，過去一再批評普丁手下將軍在戰場上不夠強硬。而拜登此次巧妙且安全訪烏，對許多人來說更是戰爭失利的另一個象徵。

俄國陸軍和海軍軍人經營的Telegram頻道「Zapiski michmana Ptichkina」也發文譏諷，拜登竟比普丁更早出現在基輔，「特別軍事行動開始近一年後，我們在俄國城市基輔等待的是俄羅斯聯邦總統，而不是美國總統。」

▲ 拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

這是史上首次有美國總統踏上美國沒有部署大規模軍力的活躍戰區，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國在拜登出發前幾小時便告知俄國他將訪烏的消息，以「減少衝突發生的可能性」，不過克里姆林宮對此未公開回應。

俄國前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則指控美國煽動戰爭，「拜登事先確保安全後前往基輔。他們雙方當然都對新武器和勇敢人民帶來的勝利讚聲不斷，但需要注意的是，西方已經相當頻繁地提供武器和資金，讓北約國家軍工複合體從中牟利，竊取武器賣給世界各國恐怖分子。」他目前擔任聯邦安全會議副主席，以好戰聞名，以鞏固其民族主義形象。

拜登訪烏引發的質疑聲浪顯然非普丁樂見，因為他預計當地21日中午12時（台灣下午5時）對聯邦議會發表全國談話，料將談及戰爭。克宮發言人20日表示，屆時將有參與特別軍事行動的人員出席，但不會邀請外國訪客或代表。