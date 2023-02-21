鐵鍊勾住收割機！男慘遭「劃頸爆血」　稻田中當場死亡

▲馬來西亞一名男子為拖出卡在田裡的收割機，意外遭鐵鍊割頸死亡。（示意圖／視覺中國）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞最小的州玻璃市（Perlis）發生割頸死亡意外。一名36歲男子19日和友人試圖拖起一輛卡在水稻田裡的稻米收割機，勾在機械上拖曳用的鐵鍊卻應聲斷裂，強大拉力導致鐵鍊瞬間甩出，剛好劃過了男子的頸部與臉部，當場冒血死亡。

據馬來西亞國家新聞社報導，玻璃市首府加央區（Kangar）警察局長尤索普（Yusharifuddin Mohd Yusop）表示，36歲農工沙里夫韓丹（Mohamad Sharif Hamdan）19日下午4點33分在十字港（Simpang Ampat）小鎮的事件現場，被醫護人員證實死亡。

尤索普說，死者當時正試圖拉出一輛卡在稻田裡的割稻機，一名友人開著另一輛割稻機，並將一條鐵鍊勾在故障的割稻機上，想藉此施力拖動。然而，在拖拉過程中，沙里夫韓丹站在兩台割稻機中間，正想檢查鐵勾位置時，原本固定好的鐵鍊突然斷開，甩在了他的左側頸部與臉頰上，導致嚴重傷勢。

經醫務人員確認，沙里夫韓丹已回天乏術，家屬也趕到現場認屍。報導指出，警方正在對這起猝死案件進行進一步調查，遺體也送往加央一家醫院解剖。