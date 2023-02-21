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巴西聖保羅州沿海暴雨　至少36死、40人失蹤

文／中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電

根據巴西聖保羅州民防廳和各地市政府，周末襲擊聖保羅州北海岸的暴雨造成至少36人死亡，40人失蹤。

▲巴西暴雨釀災，軍方出動直升機救人。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西暴雨釀災，軍方出動直升機救人。（圖／達志影像／美聯社）

聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）今天表示，暴雨造成洪水、土石流、房屋遭掩埋，影響供水並導致高速公路和道路被封鎖，居民孤立無援，至少228人無家可歸，338人從海岸撤離。

聖保羅州民防廳長白瑞拉表示，在接下來的幾個小時內，死亡人數將增加很多。

福瑞塔斯指出，雨勢強烈，以至連接里約熱內盧和聖多斯（Rio-Santos）的高速公路部分路段被沖毀。

▲部分路段被沖毀。（圖／CFP）

▲部分路段被沖毀。（圖／CFP）

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天稍早搭乘直升機視察受災地區，呼籲三級政府聯合行動，以應對聖保羅北海岸暴雨造成的災害，同時在安全地點為當地遭受風暴傷害的家庭建造房屋。

聖保羅州政府已頒布聖塞巴斯強（São Sebastião）、卡拉瓜塔杜巴（Caraguatatuba）、烏巴杜巴（Ubatuba）、美麗島（Ilhabela）和貝爾蒂奧加（Bertioga）等沿海城市進入公共災難狀態。

根據民防廳，這些城市在過去24小時內的降雨量高於整個月的預期。聖塞巴斯強受影響最大，尤其是在巴拉多薩希海灘（Barra do Sahy），至少50棟房屋被土石流掩埋，救援隊難以到達現場，瓦礫堆下仍有人。

福瑞塔斯表示，除了100名消防隊員外，陸軍也出動部隊和兩架飛機加入搜救行動和修復道路。

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