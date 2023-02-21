英4500萬用戶集體告臉書！　求償1100億上訴結果出爐

▲臉書在英國面臨的集體訴訟，暫時沒事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書對於個資的取得與應用近年在西歐國家引發反彈，英國甚至發起4500萬用戶的集體訴訟，控告臉書利用用戶個資卻未給予相應補償，因此求償30億英鎊（約新台幣1097億元），但20日遭到上訴法庭駁回。不過法官給予上訴方另外6個月的時間，補足相關證據。

路透社報導，臉書母公司Meta面臨這起龐大的集體訴訟，是法律學者葛爾姆森（Liza Lovdahl Gormsen）代表全英4500萬臉書用戶所發起。她說用戶註冊平台提交的個人資料，並未獲得臉書給予相應的補償。

葛爾姆森的律師月前依英國集體訴訟法制度，提出進入「競爭上訴法庭」，此一制度與美國集體訴訟制度大約相同。

周一（20日）的法庭上，法官史密斯（Marcus Smith）指出，葛爾姆森對於臉書用戶蒙受損失的計算方法「需要徹底重新評估」，才能讓案件繼續進行下去。

史密斯駁回此次上訴，但給了葛爾姆森6個月的時間，要求她必須提交額外的證據，讓訴訟能夠有效率地進行。

Meta發言人對此次審判結果表達歡迎，重申本起訴訟「完全毫無根據」。葛爾姆森的發言人則拒絕回應。