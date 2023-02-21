　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

▲威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

▲威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多科學家與環保團體指出，今年冬季阿爾卑斯山的降雪比以往的一半還少，連續幾周的乾燥氣候可能讓義大利重現去年夏天的乾旱情況，威尼斯的運河更是漸漸乾涸，船隻運行開始遇到困難。

威尼斯往年最受困擾的便是水患，城市許多區域會變成一片水鄉澤國，這是威尼斯獨有的景象。不過路透社指出，如今威尼斯的潮汐水線異常的低，讓威尼斯的貢多拉（鳳尾船）、水上計程車以及救護車在部分運河段根本無法通行。

▲威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

▲運河河床直接露出。（圖／路透社）

威尼斯遇到的氣候狀況，被歸因於降雨過少、高壓系統壟罩、滿月以及洋流導致。關注義大利北部的環保團體「 Legambiente」指出，不只威尼斯，義大利多條河流和湖泊都嚴重缺水，義大利最長河流波河（Po）從阿爾卑斯山西北部流向亞德里亞海，但今年此時的流量比往年銳減61％。

義大利去年7月針對波河流域發布國家緊急狀態，大約全國3分之1的農產區都面臨70年來最嚴重乾旱。

▲▼威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

▲▼水線極低。（圖／路透社）

▲▼威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

義大利科研機構「國家研究委員會」氣候專家帕斯奎（Massimiliano Pasqui）表示，自2020年至2021年的冬季以來，我們正處於缺水的狀態，義大利至少需要50天的降水才能恢復正常。

義大利北部的加爾達湖（Garda）水線落至紀錄新低，甚至能從暴露的陸地走到湖中小島聖比亞焦（San Biagio）。反氣旋壟罩在西歐上空已約15天，使得該區域氣溫接近往年的晚春，所幸最新氣象預報顯示，阿爾卑斯山未來幾天將會有亟需的降雨與降雪。

ET快訊
小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末
回收嬤「撿2串衛生紙」慘賠18萬　失主再求償359萬
1女4男包民宿喝酒狂歡！她隔天一醒大崩潰　連男友都分手了
辣模爆遭「脫褲露屁股」整復師伸衣內摸臀　她崩潰：男友在旁邊
證交所宣布！　老牌紡織廠將「終止上市」
下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天
土耳其6.4極淺地震！天搖地動影片曝光　災民遭塵霧吞噬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

拜登造訪烏克蘭後　傳已搭列車抵波蘭東南部

又是氣球！　多名飛行員夏威夷上空目擊「巨大白色物體」

災民遭塵霧吞噬！土耳其6.4極淺地震　天搖地動影片曝

快訊／土耳其6.4地震至少3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

快訊／土耳其6.4地震！災民嚇壞衝出帳篷　一家人躲空地相擁

快訊／土耳其規模6.4地震後「10分鐘狂晃5次」最大規模5.8

快訊／土耳其發生「規模6.4地震」　震源深度10公里

俄烏戰爭將屆週年拜登「突訪基輔」　傳王毅抵達莫斯科

立陶宛經創部次長再訪台灣　簽署雷射合作備忘錄

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

酒駕女追撞賓利+野馬+休旅　「清醒恐要哭了」酒測值曝光

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

拜登造訪烏克蘭後　傳已搭列車抵波蘭東南部

又是氣球！　多名飛行員夏威夷上空目擊「巨大白色物體」

災民遭塵霧吞噬！土耳其6.4極淺地震　天搖地動影片曝

快訊／土耳其6.4地震至少3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

快訊／土耳其6.4地震！災民嚇壞衝出帳篷　一家人躲空地相擁

快訊／土耳其規模6.4地震後「10分鐘狂晃5次」最大規模5.8

快訊／土耳其發生「規模6.4地震」　震源深度10公里

俄烏戰爭將屆週年拜登「突訪基輔」　傳王毅抵達莫斯科

立陶宛經創部次長再訪台灣　簽署雷射合作備忘錄

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　分手3個月情侶裝逛街：像家人

回憶井端弘和一棒打台灣　日本監督：神蹟出現

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

韓國偶像都在做！YG彩妝師曝「6個睡前好習慣」讓你0成本變美

保健食品「最佳補充時機」一次看！這3款飯後吃效果更讚

藍委揭「郭台銘選總統」3不足　黨內多支持侯友宜：沒必要刺激他

威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

台南民宅「神明廳」凌晨起火　5戶全燒了

6000元紅包近了！　立院今審特別條例拼三讀

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

國際熱門新聞

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

即／土耳其發生「規模6.4地震」

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

土耳其6.4地震3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

土耳其6.4極淺強震　天搖地動恐怖影片曝

即／土耳其規模6.4地震　緊接規模5.8地震

土耳其6.4地震　一家人躲空地相擁

中國證實　24日發表政治解決烏克蘭危機立場文件

考古發現16cm棒狀物　專家：是「姊夫」

憂今日烏克蘭明日東亞　日相：再援烏55億美元

俄烏戰爭將屆週年拜登突訪基輔　傳王毅抵達莫斯科

白宮：拜登訪基輔　事前有知會俄羅斯

更多熱門

相關新聞

情人節愛的電火球！來自外星的隕石擊中陽台

情人節愛的電火球！來自外星的隕石擊中陽台

位於義大利南部的古城馬泰拉（Matera），是全世界最為古老的城市之一，該座城鎮早從舊石器時代起就有人類聚居，其更以石灰岩雕刻的「石窟民居」（Sassi di Matera）聞名於世。不過今年的情人節，有一顆來自外星的隕石，擊中馬泰拉郊區某戶民宅的陽台，形成另類的浪漫奇異景象。

對乳製品過敏　女大生吃2口提拉米蘇死亡

對乳製品過敏　女大生吃2口提拉米蘇死亡

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

台義搶女案　空姐被控略誘3度不起訴

台義搶女案　空姐被控略誘3度不起訴

黑手黨殺手改賣披薩上新聞　逃亡16年落網

黑手黨殺手改賣披薩上新聞　逃亡16年落網

關鍵字：

義大利威尼斯運河乾旱

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

即／土耳其發生「規模6.4地震」

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

證交所宣布　老牌紡織廠將下市

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

土耳其6.4地震3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

台灣「TOYOTA新入門休旅」現蹤跡

男護理師騙女毒蟲！親子廁所性侵2次慘了

他這樣用除濕機　眾人傻眼喊錯了：浪費電

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面