威尼斯運河乾了！　貢多拉船「擱淺」部分河段

▲威尼斯運河乾涸。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多科學家與環保團體指出，今年冬季阿爾卑斯山的降雪比以往的一半還少，連續幾周的乾燥氣候可能讓義大利重現去年夏天的乾旱情況，威尼斯的運河更是漸漸乾涸，船隻運行開始遇到困難。

威尼斯往年最受困擾的便是水患，城市許多區域會變成一片水鄉澤國，這是威尼斯獨有的景象。不過路透社指出，如今威尼斯的潮汐水線異常的低，讓威尼斯的貢多拉（鳳尾船）、水上計程車以及救護車在部分運河段根本無法通行。

▲運河河床直接露出。（圖／路透社）

威尼斯遇到的氣候狀況，被歸因於降雨過少、高壓系統壟罩、滿月以及洋流導致。關注義大利北部的環保團體「 Legambiente」指出，不只威尼斯，義大利多條河流和湖泊都嚴重缺水，義大利最長河流波河（Po）從阿爾卑斯山西北部流向亞德里亞海，但今年此時的流量比往年銳減61％。

義大利去年7月針對波河流域發布國家緊急狀態，大約全國3分之1的農產區都面臨70年來最嚴重乾旱。

▲▼水線極低。（圖／路透社）

義大利科研機構「國家研究委員會」氣候專家帕斯奎（Massimiliano Pasqui）表示，自2020年至2021年的冬季以來，我們正處於缺水的狀態，義大利至少需要50天的降水才能恢復正常。

義大利北部的加爾達湖（Garda）水線落至紀錄新低，甚至能從暴露的陸地走到湖中小島聖比亞焦（San Biagio）。反氣旋壟罩在西歐上空已約15天，使得該區域氣溫接近往年的晚春，所幸最新氣象預報顯示，阿爾卑斯山未來幾天將會有亟需的降雨與降雪。