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又是氣球！　多名飛行員夏威夷上空目擊「巨大白色物體」

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲中國偵察（間諜）氣球掀起熱議，夏威夷上空通報發現又一顆氣球。（資料圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍本月4日擊落一顆中國偵察氣球引起後續效應，日前又傳出多名飛行員通報，在夏威夷首府檀香山上空超過4萬英呎（12.2公里）高空，發現一顆「巨大的白色氣球」，消息立刻在社群媒體上傳開。

綜合外電報導，關於夏威夷上空的巨大白色氣球消息，19日陸續在推特上流傳，專門分享全美各地重大事件的推特帳號「Intel Point Alert」，分享一張疑似機組員在機艙內讀取通訊紙條的照片，內容中寫道有通報顯示巨大白色氣球出現，並附上座標，估計飛行高度約於4萬至5萬英呎之間，「確切高度不明，若見到該物體請通知ATC（航管局）。」

▲通訊紙條通報「巨大白色汽球」。（圖／翻攝推特）

▲疑為航管局通報「巨大白色氣球」，請飛行員協尋通知。（圖／翻攝推特）

目前美方官員和航管局尚未證實相關消息，不過奧克蘭海洋航空交管中心表示，夏威夷上空確實有該物體存在，高度約在5萬英呎（約15公里）。

美軍4日在太平洋領海上空擊落中國間諜氣球後，陸續又擊落3顆可疑氣球。美方官員幾天前曾指出，還有一顆飛往夏威夷的氣球被吹離航線。

不過美方後來指出，擊落的3顆氣球研判與中國偵察氣球不同，可能屬於氣象觀測或商業目的的普通設備。

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夏威夷北美要聞氣球

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