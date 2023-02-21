快訊／土耳其6.4地震至少3死213傷　建築崩塌瞬間影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞邊境20日再度發生規模6.4極淺層地震，目前已知造成至少3死213傷，又有更多人被埋在廢墟底下；土、敘本月6日發生規模7.8極淺層地震，至今已超過4.6萬人死亡。流傳影片顯示，地震當下所有人都相當恐慌，民眾更錄下建築倒塌瞬間，之後不斷喊名字找人。

▲土耳其一棟建築在最新的地震中倒塌，人們瘋狂奔逃。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，地震發生於20日晚間8時04分（台灣21日凌晨1時04分），震央位於哈塔伊省（Hatay），震源深度10公里，屬於極淺層地震，之後又發生4起餘震，最大規模為5.8。

土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）表示，目前已知3人死亡，超過200人受傷，還有更多人受困在廢墟當中。土耳其國營媒體《安納托利亞通訊社》（Anadolu）指出，地震在敘利亞、約旦、以色列和埃及都有感。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）指出，陸續已將發現的傷者送往醫院，他呼籲民眾不要進入受損的房屋，尤其是許多人想回到屋裡拿自己的東西，這是非常危險的。哈塔伊省當局也警告，民眾應遠離地中海沿岸，地震可能造成海平面上升50公分。

已在社群平台上流傳的幾段影片，其中一段顯示一棟建築在夜間猛然倒塌，揚起大量塵埃，之後一男一女不斷喊著一個人的名字，似乎在尋找那個人的蹤影。另外一段影片，當時建築物內滿滿都是帶著行李等著離開的人，地震來襲時，有的人降低重心找掩蔽，有的人則是拿起行李逃竄，現場瀰漫恐慌氛圍。

▲▼失去家園住進帳棚裡的一家人，遇地震全跑到戶外，緊緊相擁在一起。（圖／路透）

敘利亞方面，國營媒體《阿拉伯敘利亞通訊社》（SANA）通報，叛軍占領的阿勒坡地區通報至少6人受傷。

震後目擊者表示，土耳其搜救隊開始到處奔波，尋找是否有受困民眾，還有一位女性居民穆納（Muna Omar）一邊抱著7歲兒子一邊哭訴，地震發生時，她正在安塔基亞市中心一個公園的帳篷裡，「我以為我腳下的地面會裂開！」