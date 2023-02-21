快訊／土耳其發生「規模6.4地震」　震源深度10公里

▲土耳其發生規模6.4地震。（圖／翻攝自USGS）



記者林彥臣／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS）測定，土耳其當地時間20日晚間8時04分（台灣時間21日凌晨1時04分）發生規模6.4地震，震央位在北緯36.10度，東經36.05度哈塔伊省（Hatay）境內，震源深度10公里。先前的7.8強震已經造成土耳其與敘利亞總共4.7萬人死亡，數百萬人失去家園。

綜合外媒報導，這次震央距離哈塔伊省德夫內鎮（Defne）附近，距離省會安塔基亞（Antakya）僅9公里，距離敍利亞拉塔基亞（Latakia）75公里。

CNN駐在當地團隊表示，土耳其阿達那省（Adana）、加濟安泰普省（Gaziantep）、梅爾辛省（Mersin）都感受到明顯震感。另外在以色列、黎巴嫩、約旦、埃及和賽普勒斯等地也對這起地震有感。

▲地震發生時，哈塔伊省有災民衝出帳篷，跑到空地上避難，一家人相擁在一起表情驚恐。（圖／路透）



2月6日發生規模 7.8 地震至今，土耳其當局記錄了超過 6,000 次餘震，大部分地震區的倖存者搜救行動已結束，但土耳其災難與緊急事務管理局長瑟澤爾（Yunus Sezer）表示，搜救隊還在十幾座倒塌的建築物中繼續搜救，其中大部分位於受災最嚴重的哈塔伊省。

