俄烏戰爭將屆週年拜登「突訪基輔」　傳王毅抵達莫斯科

▲美國總統拜登20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）



文／中央社

在俄烏戰爭即將屆滿週年之際，美國總統拜登20日突訪基輔，宣布將增援烏國5億美元。另一方面，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅據傳已抵達莫斯科，擬討論俄烏和平計畫。

●俄烏戰爭將屆週年拜登突訪基輔 宣布增援逾150億



俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，拜登宣布將增援烏國5億美元（約新台幣152億元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在與澤倫斯基發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登還提到，美國政府本週稍晚將宣布新的對俄制裁。

他並表示：「（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）近一年前發動入侵時，他以為烏克蘭很虛弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久，但他大錯特錯。」

▲王毅出席可能已經抵達莫斯科。（圖／路透）



●俄媒：王毅抵達莫斯科 擬討論俄烏和平計畫



俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅已經抵達俄羅斯首都莫斯科，擬為烏克蘭戰爭討論可能的和平計畫。

路透社引述工商日報報導，王毅此行「主要目的是讓北京在烏克蘭解決方案中發揮更大作用」。

王毅在今年度「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）上再度呼籲對話，並建議歐洲國家冷靜思考如何結束戰爭。王毅還說，「有些勢力」不想讓談判成功、讓戰爭停下來。王毅未詳細說明他指的是誰。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）17日表示，中國國家主席習近平將在24日俄羅斯入侵烏克蘭一週年時發表「和平演說」。

●俄侵烏將屆週年拜登訪波蘭 澤倫斯基稱俄軍受重挫



俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿週年，美國總統拜登定於20日造訪波蘭，商討增兵事宜；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄軍在烏東頓巴斯地區（Donbas）一座城鎮附近蒙受重大損失。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）19日表示，在2月20至22日拜登造訪波蘭期間，他將與拜登討論美國增派兵力到波蘭的可能性，以及延長美軍派駐時間等問題。

澤倫斯基19日指出，俄軍在烏東頓巴斯地區城鎮布格列達爾（Vuhledar）附近蒙受「極其重大」的損失。莫斯科當局去年9月宣告已將頓巴斯地區併入版圖。

此外，澤倫斯基也在19日發布的專訪中指稱，烏克蘭將維持對東部城市巴赫姆特（Bakhmut）長達數月以來的防禦措施，並注意付出的人命代價。

▲烏克蘭遊說美國會議員，期盼提供F-16戰機。（圖／路透社）



●烏克蘭遊說美國會議員 盼拜登提供F-16戰機



多位美國議員表示，烏克蘭官員要求美國會議員施壓拜登政府提供F-16戰機給烏國。烏克蘭方面認為這些戰機將提升他們以美製飛彈打擊俄羅斯飛彈部隊的能力。

路透社報導，這項遊說是週末在慕尼黑安全會議場邊進行的，會談成員包括烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等官員，以及美國民主、共和兩黨的參眾議員。

美國聯邦參議員凱利（Mark Kelly）向路透社表示，烏克蘭官員「向我們表示需要（F-16）以壓制敵人空防，如此一來烏軍的無人機」即可穿越俄羅斯前線。凱利過去是太空人，也曾在戰爭中駕駛過海軍戰鬥機。

美國總統拜登上個月被問到美國是否會提供烏克蘭F-16戰機時，他明確回應：「不會。」

●俄烏緊張加劇 歐盟：須迅速解決烏彈藥不足問題



隨著俄烏衝突即將於本週屆滿週年，緊張局勢正在加劇。歐洲聯盟（EU）對基輔彈藥短缺的問題示警，說問題必須迅速解決；美國則指控中國考慮向俄羅斯提供武器用於烏克蘭戰爭。

法新社報導，歐盟表示，必須在數週內解決烏克蘭軍隊面臨的彈藥嚴重短缺問題。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在德國慕尼黑安全會議中說：「（讓我們）加速向烏克蘭提供軍事援助，因為從現有彈藥這方面來看，烏克蘭正處於危急狀態。」

他還說：「必須在幾週之內迅速解決彈藥短缺問題。」

▲普丁力挺紹伊古，依然穩坐俄羅斯國防部長寶座。（圖／達志影像／美聯社）



●侵烏兵敗但普丁力挺 紹伊古穩坐俄羅斯防長寶座



據美國官員的數據顯示，俄羅斯軍隊過去1年在烏克蘭出現3次羞辱性的撤退，近20萬名士兵被殺或受傷，但俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）仍然在職，這要感謝俄羅斯總統普丁力挺。

根據西方官員、克里姆林宮觀察家和前西方軍事指揮官的說法，俄羅斯領導人普丁有各種理由讓67歲的紹伊古繼續留任：他非常忠誠、幫助普丁登上總統大位，而且有關烏克蘭的決策不是他一個人的專利。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）普丁問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出：「在普丁的核心圈子，忠誠總是比能力更重要。」魏斯曾在美國國家安全會議（National Security Council）任職過，並寫過1本關於普丁的書。

根據魏斯，普丁曾公開承認，他發覺要解僱人很掙扎，通常會親自處理這一類事情。

魏斯說：「包括紹伊古在內的幾個高階職務人士，他們的工作表現都有很多不足之處，他們受益於（普丁）個性中這種被低估的感性面。」