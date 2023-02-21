立陶宛經創部次長再訪台灣　簽署雷射合作備忘錄

▲立陶宛經濟創新部次長Karolis Zemaitis再訪台灣，簽署雷射合作備忘錄。圖為去年9月訪台畫面。（圖／記者張佩芬攝）



文／中央社

立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯2度訪台，20日在經濟部長王美花見證下，與台灣簽署雷射合作備忘錄；澤麥提斯表示，高度重視與台灣合作，今年目標為加速落實各項合作。

第2屆台立次長級經濟對話會議20日在經濟部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）共同主持。

會後雙方簽署雷射合作備忘錄，邀請經濟部長王美花見證；王美花致詞表示，台立產業合作已有具體成效，此次簽署的雷射合作將為雙方高科技產業創造重要商機。

即便面臨俄烏戰爭帶來的能源危機等挑戰，立陶宛過去一年仍創下外人投資新高，出口成長逾30%，展現經濟韌性。澤麥提斯指出，立陶宛高度重視與台灣的各項合作，今年目標為加速落實各項合作，並聚焦合作商機。

澤麥提斯去年9月率領企業團訪台，這是他2度來台，業者代表包括立陶宛工業家聯合會（LPK）及立陶宛工程與技術協會（LINPRA）等30多家會員廠商。

台立雙方在次長會議上，除就多元供應鏈、綠色轉型、數位轉型等領域議題交換意見，也進行經濟政策對話，協調合作方向。

陳正祺表示，全球經濟受COVID-19疫情、俄烏戰爭及美中政治角力等多重干擾，台灣將持續強化與包括立陶宛等理念相近國家合作，強化民主供應鏈的韌性，台立在半導體、雷射、新創等合作領域已獲具體成果。

經濟部表示，台立將簽署3項合作備忘錄，包括工研院與立陶宛雷射協會「超快雷射研發創新中心」合作備忘錄，將合作開發次世代雷射技術；立陶宛工業家聯合會分別與中華民國工商協進會、中華民國全國工業總會簽署合作備忘錄，旨在促進雙方業界交流、探索合作機會。

台灣於110年底在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，「立陶宛貿易代表處」則於去年11月在台灣正式揭牌運作。為促際台立雙方商機媒合、鏈結企業，經濟部也協助辦理「2023立陶宛商機日」及「前進中東歐－立陶宛投資商機說明會」。