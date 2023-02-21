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白宮：拜登訪基輔具歷史性意義　事前有知會俄羅斯

▲▼ 美國總統拜登20日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）

▲CNN指出，拜登出訪基輔事前有有先知會俄羅斯。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年，美國總統拜登20日突然造訪基輔。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，此行17日才敲定，而且美方在拜登啟程前數小時已先知會俄方。

CNN報導說，拜登17日才在白宮橢圓形辦公室與高層國安助理敲定進行這項關係重大的高風險訪問。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，在拜登出發前幾個小時，美方知會俄方說，拜登計畫訪問基輔「以助消弭衝突」。

在拜登現身基輔之前，他的烏克蘭行相當保密，凸顯美國總統訪問戰區的至高維安顧慮。

美東時間19日清晨4時15分，美國總統座機空軍一號（Air Force One）在夜色掩護下從安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛。機上隨行記者不准攜帶任何電子裝備。

拜登抵達基輔後，隨行記者才獲准發送共享報導給其他記者，而且在他仍停留烏克蘭時，記者不准詳細描繪他抵達基輔的方式。

美國官員稍後證實，拜登專機飛越大西洋抵達波蘭後，搭火車越過邊界進入烏克蘭，費了將近10小時才抵達基輔，就如同其他在近幾個月訪問烏克蘭的美國官員一般，因為在戰區搭機飛行並不安全。他結束此行後將同樣搭火車離境，越過邊界前往波蘭首都華沙訪問。

拜登的公開行程表中並沒有訪問烏克蘭，白宮官員上週也一再表示，沒有安排拜登出訪。

出發前往烏克蘭的前一晚，拜登還和妻子一起在華府外出用餐。直到20日上午現身基輔之前，他並未再次公開露面。

烏克蘭目前是戰區，而美軍在該區並不具控制權，這使得這次的出訪異於以往美國總統訪問伊拉克或阿富汗。白宮官員今年稍早曾多次排除拜登訪問烏克蘭的可能性。

此外，拜登這次的出訪隨行人員也相對精簡，僅有蘇利文、副幕僚長狄倫（Jen O'Malley Dillon）和私人助理陶瑪西尼（Annie Tomasini）同行。

去年俄軍還在烏克蘭邊境蠢蠢欲動時，澤倫斯基就曾邀請拜登訪問。近期直到上週為止，澤倫斯基還表示依舊歡迎拜登訪問烏克蘭，但他也說，兩人還有其他管道可對談。

路透社報導，拜登選在俄國總統普丁（Vladimir Putin）發表重大談話的前一天訪問烏克蘭。普丁在演說中預料將對全面入侵烏克蘭的第2年戰事訂定目標。他現在將這場戰爭定調為西方利用烏克蘭發動的「代理人戰爭」。

▲▼普丁2月2日造訪俄羅斯南部伏爾加格勒市（Volgograd，原名史達林格勒），紀念蘇聯在當地戰勝納粹德國80週年。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登選在普丁即將發表重大談話的前一天，出訪烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

研究俄國政治的學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「對克里姆林宮而言，（拜登訪問烏克蘭）當然會被視為美國已經押注俄羅斯會戰略失敗的進一步證據，這場戰爭本身也毫無轉圜餘地，已經變成俄國與西方的戰爭。」

「（普丁）明天的演說預料將非常強硬，彰顯出與西方關係決裂。」

拜登曾以副總統身分6次訪問烏克蘭，上次訪問基輔是在2017年1月，數天後卸任副總統。

在拜登現身烏克蘭之前，他前次以副總統身分出訪是美國官員到烏克蘭的最高層級訪問。前副總統彭斯（Mike Pence）和前總統川普都不曾訪問烏克蘭。

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