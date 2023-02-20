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乘客搭飛機心跳停止　「56名心臟醫師」搭同班機神救援

▲▼飛機,空服員,打招呼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲乘客搭飛機心臟驟停，竟然幸運遇到56位心臟科醫師搭同班飛機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

一名任職北歐航空（Scandinavian airline，SAS）的機長近日接受媒體訪問，分享了自己最難忘的飛行經驗，談到曾有乘客在機上心臟驟停，結果空服員一問「有誰是醫師？」，機上竟然剛好有56位心臟專科醫師，讓空服員都還沒來得及幫忙，乘客就已被救回，順利恢復意識。

綜合外媒報導，一位名叫尼爾森（Henrik Nielsen）的機長分享自己的經驗，談到他執飛從瑞典首都斯德哥爾摩（stockholm）飛往美國洛杉磯的班機，途中空服員回報一位乘客突然沒有心跳了，但當時飛到距離最近的機場，最快也要4個小時的航程。

尼爾森說，當時空姐緊急在機艙內詢問「現場有誰是醫師？」意想不到的是，竟有56位來自斯德哥爾摩和挪威奧斯陸（Oslo）的心臟專家，因為他們正準備前往洛杉磯參加醫學會議，剛好搭上這班飛機。

當飛機降落在洛杉磯時，一輛救護車已經準備就緒。尼爾森說，這位乘客本應立即送醫，但他狀況很好，後來跑去參加派對，慶祝他的 40 歲生日。

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