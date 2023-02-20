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侵烏兵敗但普丁力挺　紹伊古穩坐俄羅斯防長寶座

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

據美國官員的數據顯示，俄羅斯軍隊過去1年在烏克蘭出現3次羞辱性的撤退，近20萬名士兵被殺或受傷，但俄羅斯國防部長紹伊古仍然在職，這要感謝俄羅斯總統普丁力挺。

根據西方官員、克里姆林宮觀察家和前西方軍事指揮官的說法，俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）有各種理由讓67歲的紹伊古（Sergei Shoigu）繼續留任：他非常忠誠、幫助普丁登上總統大位，而且有關烏克蘭的決策不是他一個人的專利。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）普丁問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出：「在普丁的核心圈子，忠誠總是比能力更重要。」魏斯曾在美國國家安全會議（National Security Council）任職過，並寫過1本關於普丁的書。

根據魏斯，普丁曾公開承認，他發覺要解僱人很掙扎，通常會親自處理這一類事情。

魏斯說：「包括紹伊古在內的幾個高階職務人士，他們的工作表現都有很多不足之處，他們受益於（普丁）個性中這種被低估的感性面。」

紹伊古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。

紹伊古在2012年被任命為國防部長，是普丁核心圈子的一分子，並與普丁一起在他的家鄉西伯利亞享受狩獵和釣魚的假期。

政治分析公司R.Politik創辦人、人脈廣泛的克里姆林宮觀察家史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「普丁更喜歡與他熟悉的人合作，儘管他們可能有缺點。」

史塔諾瓦亞說，紹伊古在1999年是一個政黨的領導人之一，該政黨助普丁一臂之力讓他成為總統。她認為：「從那時開始，普丁在某種意義上就一直欠著紹伊古一份人情。」

她說：「紹伊古從此確保在俄羅斯政壇享有一個舒適的位子，只要他不犯任何嚴重的錯誤即可。」

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