製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員近3000人　全球購買力下滑衝擊訂單

▲全球製鞋龍頭「寶成集團」將對越南廠裁員近3000人。（圖／路透社）



文／中央社

根據越南地方當局資料，替耐吉（Nike）和阿迪達斯公司（Adidas）等國際運動品牌代工的越南寶元鞋廠，因訂單下滑，本月底將裁員3000人。

根據法新社今天取得的胡志明市勞動局文件，台灣寶成集團旗下的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）因「2023年生產訂單非常少」，將裁汰3000名工廠員工，另外3000名員工不再續約。

越南是全球最大的服飾、鞋品和家具出口國之一，在全球消費者購買力下滑的情況下，受到歐洲和美國生活成本攀升危機的嚴重衝擊。

越南寶元鞋廠旗下約有5萬名員工，是商業重鎮胡志明市的最大雇主。

根據文件內容：「公司告訴工會2月計畫裁汰3000人…公司預計2月25日告知這些員工。」

根據文件，工廠勞工將可以繼續領薪，直到拿到失業救濟金為止。

寶元越南鞋廠去年底讓旗下2萬名員工帶薪輪休。

根據越南勞動部資料，國內2022年有63萬多名勞工失業或被削減工時。

根據越南勞動總聯合會（Vietnam General Confederation of Labour）資料，2022年最後一季，來自美國的訂單和前一年相比縮水30%至40%，歐洲訂單則減少60%。

寶成聲明回應如下：



針對外傳寶成集團（9904）越南寶元鞋因為訂單下滑，本月底將裁員6,000人一事,寶成今（19）日晚間發布三點聲明，鄭重澄清：「目前裁員人數約2,000餘人、不到3,000人，絕無外傳有6,000人之譜」。

寶成也強調，外電報導「2023年生產訂單非常少」,也並非事實。寶成說，目前客戶仍在調整去化庫存，預期最快第2季、最慢下半年整體產業景氣就會回復到正常軌道。

一、鑑於宏觀經濟前景仍有諸多不確定性，且考量整體業務發展，寶成持續採取全球化布局，保持最大彈性調整各地產能規劃，影響人數相對有限。

二、此次員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。

三、對於所處產業的長遠發展依然保持信心，將不斷蓄積核心強項與競爭優勢，審慎應對經營環境的動態變化，持續致力於整體營運的穩健發展。