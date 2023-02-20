澤倫斯基多次邀請！拜登首度出訪基輔　推特發文：力挺烏克蘭

▲美國總統拜登20日訪問烏克蘭與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登20日突襲訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。CNN指出，澤倫斯基數月前就已邀請拜登訪問基輔，且多次進行邀請，認為美國領導人近距離觀察情勢很重要。

拜登稍早在推特發文表示，「在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭一周年即將到來之時，我在基輔會見澤倫斯基總統，重申我們對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾」。

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

澤倫斯基上周表示，對拜登出訪烏克蘭的邀請仍持開放態度。他15日說，「我們邀請了總統，我認為他會很高興訪問烏克蘭，如果他有這個機會的話，這將是支持我國的重要訊號」。澤倫斯基去年12月訪問美國華府，在白宮橢圓形辦公室會見拜登，並在國會參眾兩院聯席會議發表談話。這是他自俄烏開戰以來的首度出訪。

另外，拜登和澤倫斯基發表聯合談話中透露，本周將宣布新一波價值5億美元的對烏軍援，包括火砲彈藥、標槍和榴彈砲等更多軍備。澤倫斯基則表示，和拜登談及長程武器，「以及過去沒有提供但未來可能提供的武器」。