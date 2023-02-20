快訊／拜登突訪烏克蘭！和澤倫斯基「並肩行走」畫面曝光

▲拜登20日抵達基輔畫面在推特曝光。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
根據BBC最新消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）目前人已抵達烏克蘭首都基輔，當地民眾與媒體也捕捉到他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並肩行走的畫面。
烏克蘭國會議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）在推特發文證實拜登人已抵達基輔。
U.S. President Joe Biden in Ukraine’s Kyiv. pic.twitter.com/6TlaTSh6wL— Clash Report (@clashreport) February 20, 2023
與此同時，當地官員表示，基輔在內的烏克蘭多數地區稍早發布空襲警報，包括赫爾松、敖德薩、盧甘斯克、頓內茨克等30個地區，且基輔警報持續20分鐘。
這是自俄烏開戰近一年以來，拜登首次出訪烏克蘭。CNN指出，拜登此行意在烏克蘭戰事關鍵時刻，向基輔表達支持。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登原定20日至22日訪問波蘭。
近期到訪基輔會晤澤倫斯基的西方領袖中，拜登是最具影響力的人物之一。此前，英國首相蘇納克、法國總統馬克宏及德國總理蕭茲都曾訪烏。
Joe Biden, the President of the United States ???????? is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B— Maria Drutska ???????? (@maria_drutska) February 20, 2023
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