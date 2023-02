快訊／拜登突訪烏克蘭！和澤倫斯基「並肩行走」畫面曝光

▲拜登20日抵達基輔畫面在推特曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

根據BBC最新消息指出,美國總統拜登(Joe Biden)目前人已抵達烏克蘭首都基輔,當地民眾與媒體也捕捉到他和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)並肩行走的畫面。

烏克蘭國會議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)在推特發文證實拜登人已抵達基輔。

U.S. President Joe Biden in Ukraine’s Kyiv. pic.twitter.com/6TlaTSh6wL

與此同時,當地官員表示,基輔在內的烏克蘭多數地區稍早發布空襲警報,包括赫爾松、敖德薩、盧甘斯克、頓內茨克等30個地區,且基輔警報持續20分鐘。

這是自俄烏開戰近一年以來,拜登首次出訪烏克蘭。CNN指出,拜登此行意在烏克蘭戰事關鍵時刻,向基輔表達支持。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示,拜登原定20日至22日訪問波蘭。

近期到訪基輔會晤澤倫斯基的西方領袖中,拜登是最具影響力的人物之一。此前,英國首相蘇納克、法國總統馬克宏及德國總理蕭茲都曾訪烏。

Joe Biden, the President of the United States ???????? is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B