54.5萬名長者「一劑都沒打」！次世代當基礎劑待討論　先審BNT展延

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（20）日透露，口罩全面鬆綁5月有機會，但還要看疫苗接種與疫情狀況。據指揮中心統計，到現在一劑都沒打的65歲以上長者約有54.5萬人，提升脆弱族群疫苗覆蓋率為目前重點。針對基礎劑接種，社區防疫組組長莊人祥提到，莫德納次世代疫苗目前僅為追加劑，作為基礎劑還需等待專家討論；BNT疫苗將於3、4月間屆效，已經收到展延資料，若食藥署審查通過，可延長效期至9月、10月。

王必勝指出，目前第一劑接種覆蓋率已經超過9成，但是高齡長者沒有那麼高。指揮中心統計，65歲以上人口第一劑接種率86.7%，亦即13.3%之長者未接種任何一劑，約54.5萬人。王必勝說，每天公布的新冠死亡個案當中，有超過一半以上完全沒有打過疫苗，高齡與脆弱族群的疫苗接種是目前比較在意的部分，也是未來邁向自主完全解封很重要的議題。

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王必勝說，次世代疫苗接下來會以年度作為施打概念，目前希望一年接種一劑，跟流感一樣，相關的配套措施還有些政策宣導這周四會跟外界說明。

不過，目前次世代疫苗僅有作為追加劑，是否可以作為基礎劑（首兩劑），莊人祥指出，有向莫德納索取但無相關資料，將會與衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家進行先期討論，目前尚無其他國家先例，僅美國食藥署討論，但仿單上仍未更改。

王必勝強調，次世代疫苗必須根據全球的狀況、藥廠的科學證據，才能決定是否作為基礎劑、打多少劑量；現階段若要打基礎劑BNT、Novavax都仍有，莫德納單價疫苗則有幼兒劑型。

根據指揮中心資料，國內現有BNT疫苗將於今年3至4月間屆效，屆時成人要打基礎劑恐怕只剩下Novavax可選。莊人祥則提到，BNT已經提供針對展延期限所需檢測資料，後續若經過食藥署開會審查通過，效期可延長至今年9月至10月間。如此一來，至少到今年下半，民眾想選擇mRNA疫苗作為基礎劑，仍有BNT可用。