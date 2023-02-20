高薪老公出差3天回家　人妻一看心碎了：口袋有套套

▲人妻在丈夫褲子口袋發現一盒拆封的保險套。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名人妻苦訴，因為要去職業展找工作，並未陪同結婚4年的丈夫到外地出差，怎知老公回到家時，被她發現褲子口袋內有一盒已拆封的保險套，感到相當心碎。

中國報報導，這名人妻與丈夫結婚4年，兩人育有2名孩子，丈夫是高薪一族，在大家面前是個完美先生，樂於捐錢、溫文有禮。但她透露，她的婚姻生活並不愉快，且丈夫對她不忠。

人妻宣稱，因為要前往吉隆坡城中城會展中心的職業展找工作，沒有陪著丈夫前往吉打出差，沒想到丈夫3天後返家時，褲子口袋卻有一盒打開使用過的保險套。

▲人妻透露，她的婚姻生活並不愉快，丈夫對她不忠。（示意圖／視覺中國CFP）

依據她的說法，丈夫在現實中喜歡侮辱、精神虐待她，對她與她的家人相當吝嗇，且給的家用金並不多，甚至有時每月只給60令吉（約新台幣440元）。而沒有工作的她每月還得繳一半房租，也必須負擔電費、網路費等，導致被迫經常向家人借錢，有時靠著製作糕點賺取收入。

歷經這一切的她感到憂鬱，有輕生念頭，但一想到還有孩子、母親，只能堅強振作。即便是她的父親過世，從家鄉返家的她痛哭，卻因此被丈夫要求不要太情緒化，只能洗澡時躲在浴室偷哭，「他經常對我說，他是我人生中最好的恩賜，而我是他的掃把星」。如今的她正在努力找工作。

相關消息引發網友關注，許多人相當同情她的遭遇，也希望她離開丈夫，同時祝她早日找到工作，脫離苦海。

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