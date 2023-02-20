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巴西暴雨至少36死「有人被埋」　5城鎮進入緊急狀態

▲▼ 巴西暴雨成災增至36死。（圖／CFP）

▲聖保羅州州長戴福瑞塔斯宣布沿岸地區5個城鎮進入緊急狀態。（圖／CFP，下同）

文／中央社

巴西東南部聖保羅州當局今天表示，週末的暴雨造成洪患及山崩，已有至少36人喪命。

聖保羅州（Sao Paulo）政府表示，該州聖塞巴斯強市（Sao Sebastiao）已有35人在這次的天災中喪生。另有報導指出，烏巴圖巴（Ubatuba）還有另一名女孩喪命。

聖保羅州民防首長白瑞拉（Henguel Pereira）告訴「聖保羅頁報」（Folha de S. Paulo）說：「很不幸，陸續還會有更多罹難者。」

▲▼ 巴西暴雨成災增至36死。（圖／CFP）

州政府稍早表示，聖保羅市北部沿海地區另有228人因此無家可歸，還有338人被迫疏散。在此同時，救難人員正忙著幫助受暴風雨襲擊的人們。

當局並未針對有多少人失蹤或受傷，給出明確的數字。

聖保羅州州長戴福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）宣布沿岸地區5個城鎮進入緊急狀態，並撥款相當於150萬美元的錢，作為救援行動的經費。

17日起就在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）度假的總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在推特上表示，他將於20日前往災區視察。

▲▼ 巴西暴雨成災增至36死。（圖／CFP）

聖塞巴斯強市官員表示，位於聖保羅北方200公里處的聖塞巴斯強市，是這次災情最慘重的地方，24小時降雨量達創紀錄的600毫米，那是通常單月降雨量的兩倍多。

市長奧古斯托（Felipe Augusto）說：「我們還未評估災損規模，目前正在努力援助受害者。」 他稱當地的情況「十分危急」。

他告訴巴西環球新聞（GloboNews）說：「我們還在被大水衝垮的近50個住宅努力救災，還有人被埋在裡面。」

有100多名消防人員在現場救援，並有直升機加入救災工作。

軍人也投入救災行列，幫助受暴雨影響的人們。

魯拉表示，各級政府會努力「救治傷患、協尋失蹤人員、將中斷的道路、電力、通訊復原」。

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