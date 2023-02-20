巴赫姆特慘遭圍攻　澤倫斯基鬆口：不會讓所有人送死

▲烏克蘭軍人在東部頓內茨克州前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏東前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）被俄軍圍攻，戰前曾多達7萬人口，如今約只剩5000人，目前關於烏軍是否該撤退的爭辯愈發激烈。烏克蘭總統澤倫斯基19日接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）訪問時語氣軟化，表示將在合理範圍內保衛巴赫姆特，「不能不計任何代價，也不是要讓所有人送死。」

▲澤倫斯基去年12月20日赴巴赫姆特前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透社報導，分析人士認為，巴赫姆特作為挺進頓內茨克州西部城市的重要門戶，這座城鎮的象徵意義大於實際戰略價值。俄軍自7月以來一直包圍著巴赫姆特，當時俄方正占領著更北部的2個主要城市，且至今仍集中火力試圖控制頓巴斯，在瓦格納集團傭兵的帶領下，俄軍逐漸在巴赫姆特附近村莊取得進展，不僅戰況激烈，各方也在激烈爭辯兵力不足的烏軍是否該撤出巴赫姆特。

義大利「晚郵報」19日援引澤倫斯基所說，「是的，這不是一個特別大的城鎮。事實上，就如同頓巴斯的其他許多地方一樣，它已經被俄羅斯人摧毀了。捍衛它對我們來說很重要，但不能不計任何代價，也不是要讓所有人都送死。」然而，他並沒有說要烏軍撤離。

▲烏克蘭守軍視角的巴赫姆特。（圖／路透）

澤倫斯基說，俄軍指揮官決心要向頓內茨克州更西邊的城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）推進，直到抵達烏克蘭中部的聶伯羅州，「我方（烏軍）將繼續抵禦，同時準備下一次反攻。」

烏克蘭智庫「Information Resistance」軍事分析家科瓦連諾（Oleksandr Kovaleno）認為，巴赫姆特是一座被河流和森林保護的城鎮，在遏制俄軍方面具有重要意義，「目前暫無理由讓烏軍撤離巴赫姆特，這個城鎮沒有被完全包圍。」他說，「巴赫姆特扮演要角──它是一個陷阱。9個多月來，俄軍的資源和手段逐漸開始被摸透，大量人員戰死。不能將之視為堡壘，而是要當作陷阱看待。」