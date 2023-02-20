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物價齊漲苦翻天！南韓外送員收入逆襲小黃司機　每月多賺1.7萬

▲▼南韓計程車。（示意圖／CFP）

▲受到物價飆漲影響，在南韓開計程車的每月平均實質收入，竟然比餐點外送員還要低。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓在物價齊漲的一連串打擊下，如今就連餐點外送員的每個月平均實質性薪資都還比計程車司機的收入還要高！南韓工會結合相關勞工研究機構，從去年9月針對使用平台接件的外送員、計程車司機、代理駕駛等共600人進行調查，結果顯示外送員的平均每月實質收入為268萬韓元，比起計程車司機還高出74萬韓元（約新台幣1.7萬元）。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓勞動組合總聯盟（勞總）結合旗下的勞總中央研究院、韓國平台自由業勞動共濟會，從去年9月針對透過平台接件的美食外送員200人、代理駕駛200人、計程車司機100、家務勞動者100人等共600人進行調查，在剔除伙食費、油價、工作用保險費、通訊費、相關貸款等費用後，計算出上述職種的每月平均實質收入。

結果顯示，餐點外送員為268萬韓元（約新台幣6.3萬元）、代理駕駛為201萬韓元（約新台幣4.7萬元）、計程車司機為194.1萬韓元（約新台幣4.5萬元）、家務勞動者為168.4萬韓元（約新台幣3.9萬元）。

南韓勞總還針對新冠疫情解封前、解封後的收入狀況進行比較，其中餐點外送員2021年（10至12月）平均每月實質收入為289.1萬韓元，至去年（6至8月）則為268萬韓元，整體收入約減少7.3%；而在計算每月平均總收入，餐點外送員2021年為370.4萬韓元、去年為408.3萬韓元（成長10.2%），2021年平均每趟可賺3777韓元、去年則為3985元（成長5.7%）。

至於計程車司機平均每月實質收入則從2021年的216.3萬韓元，減少至去年的194.1萬韓元（減少10.3%）；而雖然在每月平均總收入上，2021年可以達到308.5萬韓元、去年則達到354.5萬韓元，整體成長約14.9%，但是受到近來物價齊漲的影響，光是外食費用就從21萬3400韓元攀升至37萬8080韓元（成長77.2%）、油價則從56萬7910韓元成長至110萬4746韓元（成長94.5%），導致實質收入反而驟減。

南韓勞總分析後指出，雖然平台勞動者的總收入等經濟條件在表面上獲得改善，但受到2022年消費者物價指數不斷創下紀錄、升息等影響，導致實質收入呈現減少的狀況。

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