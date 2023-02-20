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凱特王妃「愛的小手」拍威廉屁股！紅毯上這一幕沒忍住　閃瞎粉絲

記者張寧倢／編譯

威廉王儲夫婦19日在倫敦出席有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）第76屆頒獎典禮，兩人走紅毯時看起來心情輕鬆，凱特王妃開心地在丈夫耳邊說了幾句話後，罕見地拍了拍他的屁股。甜蜜互動被拍下PO網，讓王室粉絲們隔著螢幕也為之瘋狂。

▲▼威廉與凱特在英國電影學院獎（BAFTA）第76屆頒獎典禮紅毯上罕見曬恩愛。（圖／翻攝自IG／teatimewiththewales）

▲凱特在英國電影學院獎紅毯上罕見拍了威廉的屁股。（圖／翻攝自IG／teatimewiththewales）

根據《每日郵報》報導，英國威廉王儲夫婦19日晚間抵達倫敦皇家節日音樂廳（Royal Festival Hall）出席2023年BAFTA頒獎典禮，紅毯上這對王室模範夫妻罕見公開「秀恩愛」，41歲的凱特露出開心笑容，和威廉交談了幾句，然後在威廉朝她俯身時，悄悄伸手輕拍了他的屁股。

▲▼威廉王子與凱特王妃19日在倫敦出席英國電影學院獎（BAFTA）第76屆頒獎典禮。（圖／路透）

▲威廉與凱特走紅毯時開心交談。（圖／路透）

短短5秒的親密互動被分享至一個IG公開帳號，影片不到12小時已有超過7萬次觀看，許多王室粉絲紛紛留言，「互動太可愛了」、「喔！天哪，天哪，天哪！我的確看到了，我沒辦法再更愛他們，太棒了」、「夢幻夫妻檔，他們看起來自在又輕鬆」、「他們真是迷人的一對」、「他們看起來比以往更放鬆，兩個人的笑容，就像一對普通情侶。」

▲▼威廉王子與凱特王妃19日在倫敦出席英國電影學院獎（BAFTA）第76屆頒獎典禮。（圖／路透）

▲凱特王妃的耳環只要大約新台幣650元。（圖／路透）

報導指出，自新冠疫情爆發後，威廉夫婦睽違3年再次連袂參加BAFTA頒獎典禮，威廉王子一襲簡潔經典的黑色雙排扣燕尾服，凱特則穿上她平日裡喜愛的Alexander McQueen設計品牌的白色長禮服，事實上她曾在2019年BAFTA穿過同一件白裙，但這次稍微調整了肩部和裙襬的細節，搭配黑色晚宴手套與18英鎊（約新台幣650元）ZARA金色耳環，煙熏眼妝搭配粉紅唇色簡單大方。

▼凱特自2017年以來每年都會和威廉一同出席BAFTA頒獎典禮，但近年來受疫情影響，夫妻倆上次現身已是2020年。（圖／路透）

▲▼威廉王子與凱特王妃19日在倫敦出席英國電影學院獎（BAFTA）第76屆頒獎典禮。（圖／路透）

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