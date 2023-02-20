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考古發現16公分棒狀物　專家：是2000年前的「姊夫」

▲▼ 英國文德蘭達遺跡，是個大型羅馬輔助堡壘。（圖／CFP）

▲英國文德蘭達遺跡是個大型羅馬輔助堡壘。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國1992年在諾森伯蘭​​郡文德蘭達（Vindolanda）羅馬堡壘出土一樣古文物，是個具有2000年歷史的木製棒狀物。依據最新研究人員評估，這可能是古羅馬時期最早出現的假陽具，且考慮到考古用的木材會隨時間縮小，原本尺寸可能更大。

衛報報導，這根棒狀物當時出土地點位在一處溝渠，一起發現的文物還有數十雙鞋、服飾配件等物品，起初被認定為紡織工具，不過經過研究，已知棒狀物末端明顯更加光滑，表明是在一段時間內被用於某種用途，專家則提出3種可能理論。

▲▼ 英國1992年在諾森伯蘭​​郡文德蘭達（Vindolanda）羅馬堡壘出土16公分木製棒狀物。（圖／翻攝自Newcastle University官網）

▲木製棒狀物長約16公分。（圖／翻攝自Newcastle University官網）

第一種說法為棒狀物使用目的與性有關，但其用意可能不只是娛樂性質，也可能是個折磨人的工具。英國新堡大學柯林斯教授（Rob Collins）說明，從希臘羅馬的詩歌就能得知當時已有假陽具。

第二種說法是作為「杵」，用於烹飪或研磨化妝品、藥用成分，棒狀物大小也易於使用。第三種說法是木棒應該插在雕像上，路人能夠透過觸摸祈求好運；不過若是如此，這應該位在一處重要建築物入口附近，但出土的文物是被放置在室內，至少不是在戶外。

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