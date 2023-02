彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物

▲男子在生日當天確定中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大男子哈里斯(John Harris)彩券連續買了40多年都槓龜,終於在他生日這天中大獎,贏得加拿大元10萬元獎金(約台幣225萬元),讓他領獎時開心表示,這是他收過最棒的生日禮物。

居住在安大略省德勒斯登(Dresden)的哈里斯,從80年代開始買樂透,然而他卻從來沒有中過獎,近來在當地商店花費加拿大5元(約台幣112元),購買刮刮樂Instant Bingo Doubler,意外在生日當天發現中大獎。

