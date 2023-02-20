飛機起飛5分鐘失聯！菲火山旁墜毀釀4死　目擊者曝：飛很低還冒煙

▲菲律賓呂宋島東南端馬永火山附近發生墜機意外。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓呂宋島東南端馬永火山（Mayon Volcano）附近發生墜機意外，一架小飛機起飛5分鐘後即失聯墜毀，機上4人全數罹難；有民眾目擊這架飛機在失事前飛得很低，甚至冒出黑煙。

菲律賓一架編號RP-C2080的6人座塞斯納340（Cessna340）型飛機，在18日上午6時許自阿爾拜省（Albay）比科爾國際機場起飛（Bicol International Airport），結果起飛後5分鐘隨即失聯；這架飛機載有4人，包含機師和機組人員，原預計在上午8時前抵達馬尼拉。

根據9News最新消息指出，該架飛機殘骸在馬永火山（或譯馬榮火山）附近被發現，阿爾拜省高級警司桑迪亞哥（Achilles Santiago）表示，他們在吉諾巴坦市（Guinobatan）和卡馬利格（Camalig）之間的森林發現該架飛機的殘骸，目前已出動數百名救難人員，但地面天氣不佳，搜索行動困難。

該架飛機上載有機師、副機師、2名乘客；乘客分別為菲律賓最大再生能源公司「菲律賓能源開發公司」（EDC）的澳洲籍工程師西蒙（Simon Chipperfield）和卡蒂（Karthi Santhanam），兩人當時視察完巴卡曼（bacman）地熱廠後準備前往馬尼拉。

卡馬利格消防局長拉吉耶（Hamor Laguilles）表示，有民眾目擊這架飛機在失事前飛的很低，甚至冒出黑煙，「它在墜毀前還發出巨大的聲響。」目前澳洲大使館正在與兩名死者的家屬取得聯繫。