平安夜約砲殺人！男屍吊天花板成肉乾　人魔「切蛋蛋吃」下場出爐





▲男子拉騰斯基（右）平安夜殺害25歲男子貝肯（左）。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州50歲男子拉騰斯基(Mark Latunski)透過交友軟體結識25歲男子貝肯(Kevin Bacon)，聖誕節前夕邀對方約會，卻在家中把人割喉殺害，還割下受害者睪丸煮來吃，駭人案件震驚社會，如今傳出他被判處終身監禁，並且不得假釋。

25歲男子貝肯2019年透過交友軟體Grindr結識拉騰斯基，並且同意平安夜時見面，然而隔天卻沒有出席聖誕節家庭聚會，家人擔心報案，結果警方3天後在拉騰斯基家中發現一具倒吊在天花板上的裸屍，睪丸還被切下。

拉騰斯基辯稱，因為貝肯有輕生念頭，主動要求他幫忙了斷生命，他才會割喉殺人，然而警方從2人對話紀錄中發現，貝肯在會面前，曾一再確認自己的人身安全無誤才答應會面。

拉騰斯基表示，他把人殺害後，想要把死者的血液和骨頭用來幫花園施肥，屍體則計畫製成肉乾。警方調查發現，拉騰斯基過往除了有精神疾病病史，也曾攻擊過其他男子。一名男子作證表示，他在公車站結識拉騰斯基，醒來發現自己被綁在地下室，還有另外一名男子也曾遭拉騰斯基綁架。

拉騰斯基的辯護律師雖然試圖以精神疾病為由為他脫罪，但遭到法院駁回，法官認為他的行為不是一時衝動殺人，而是經過冷酷計畫的預謀犯案，最後判處無期徒刑，並且不得假釋。