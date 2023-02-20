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摩爾多瓦爆反政府潮！能源開銷占收入70％　「想成為俄國一部分」

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲摩爾多瓦19日反政府群眾集結首都基希涅夫示威抗議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

接壤烏克蘭的摩爾多瓦境內爆發反政府示威，因為通膨問題、能源成本都讓民眾吃不消，光是能源的開銷就占家庭收入70%以上，甚至吞掉一半的退休金。如今更有抗議者直言，或許在俄羅斯統治之下情況將會好轉，「我們希望他們來，我們想成為俄羅斯的一部分」。

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲大部分抗議群眾搭乘巴士抵達首都，外傳相關費用由摩爾多瓦親俄政黨「索爾黨」負擔。（圖／路透，下同）

BBC報導，摩爾多瓦親俄政黨「索爾黨」（Sor）19日發動抗議示威遊行，全國各地數千人來到首都基希涅夫（Chisinau），其中大多數人搭乘巴士。群眾之所以聚集在此，是因為高度依賴俄羅斯能源的國家也逃不過經濟危機，部分養育4、5個孩子的家庭已經快沒有東西可以吃。

當局承認，能源開銷如今占據家庭收入70%以上。女子阿菈（Ala）更透露，她的退休金已有一半被吞掉，「當我們選出這屆政府時，他們承諾提高工資和養老金，但到現在，我們一毛錢都還沒看到」。

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

摩爾多瓦位在接壤烏克蘭的戰略位置上，境內有親俄分離地區，國家依賴俄羅斯天然氣，然而莫斯科政府去年把天然氣供應量減少一半。這讓摩爾多瓦政府備感壓力，境內民眾也在去年開始針對天然氣與電力價格上漲問題發動示威。

自俄烏開戰以來，總統桑杜（Maia Sandu）政府一直在擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，但烏克蘭基礎設施遇襲、從羅馬尼亞進口電力的成本，讓這一切變得相當不容易。

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲摩爾多瓦親俄政黨「索爾黨」成員瑪麗娜（Marina Tauber）在集會上向支持者發表談話。（圖／路透）

索爾黨內部人士表態歡迎俄羅斯干預，甚至認為有了俄羅斯，情況將會變好許多。然而就在周日示威活動登場前幾天，桑杜警告，俄羅斯正密謀派遣受過軍事訓練者偽裝成平民入境摩爾多瓦，意圖推翻摩國政府；對此俄羅斯反嗆，這只是摩國政府企圖轉移人民對社會與經濟失敗的注意力。

許多人認為，與西方建立更緊密的關係，是關鍵時刻確保摩爾多瓦獨立民主的一種方式，但示威者並不這麼認為。索爾黨成員貝倫奇（Iurie Berenchi）指出，若俄羅斯想拿下摩爾多瓦，半天就能搞定，「在我看來，有了俄羅斯，我們的情況會比現在好很多」。

面對總統所擔憂的俄羅斯企圖滲入摩爾多瓦相關風險，女子阿菈直言，「讓他們來吧，我希望他們來這裡，我們想成為俄羅斯的一部分」。

▼示威遊行期間，摩爾多瓦執法人員守在議會大樓前方。（圖／路透）

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

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