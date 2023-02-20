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烏俄戰爭將滿周年　布林肯：中國考慮提供「致命性武器」給俄羅斯

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在烏俄戰爭即將滿一周年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國正積極考慮向俄羅斯提供致命性武器，包含武器和彈藥，以幫助俄國對抗烏克蘭。

根據CBS報導，布林肯18日接受《面對全國》主持人布倫南（Margaret Brennan）訪問時表示，中國正積極考慮向俄羅斯提供致命性武器，「我們從一開始就擔心這種可能性。」當問及中國會提供何種武器時，布林肯僅攏統地回應，「從彈藥到武器本身，各式各樣的東西都符合這一類別。」

值得注意的是，中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日在德國慕尼黑安全會議上表示，中國正在制定一項結束烏俄衝突的和平協議，這一公開立場和美國情報部門所暗示的情況截然相反。

布林肯表示，中國的企業已經在為俄羅斯提供非致命的支援，「我們現在的擔憂是基於我們得到的訊息，他們（中方）正在考慮提供致命性的支援，我們已清楚表達，這將給我們的關係帶來更嚴重的問題。」

Politico指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在慕尼黑安全會議上警告，北京當局正在密切關注俄羅斯在烏俄戰爭中的行為所付出的代價或回報。

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