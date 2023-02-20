　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

靠iPhone指揮！一窺澤倫斯基辦公室　從不開燈、每天換密碼防暗殺

▲▼ 澤倫斯基辦公室堆滿沙包，攝於去年4月。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澤倫斯基去年4月受訪照片可見，他的辦公室堆滿沙包。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭將滿一年，英國《泰晤士報》政治版編輯惠勒（Caroline Wheeler）獲准進入烏克蘭總統澤倫斯基戰時辦公室，帶外界一窺他的團隊在沒有電話、沒有燈光的地下堡壘，是如何在黑暗中靠著iPhone，不眠不休指揮戰爭。

澤倫斯基辦公室「班科瓦」（Bankova）是一棟位於基輔的大樓，周圍每條道路都有武裝警察哨站，僅開放持特定證件或護照者進入，民用汽車不可靠近，通關密語每天更換，且通常是俄國人唸不出的、不成語句的亂碼。

開戰以來澤倫斯基多次面臨暗殺威脅，據報曾在短短一周內躲過3次。因此為避免大樓成為空襲或狙擊目標，班科瓦內部一片漆黑，所有窗簾都被拉上，燈光維持關閉，惠勒進入後也只能依靠手機螢幕的微光觀察。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

▲ 和各國領袖通話是澤倫斯基的日常。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

等待澤倫斯基期間，惠勒看見總統辦公室有軍事顧問進進出出，空襲警報響起時卻沒有任何人躲到地下指揮中心。一名政府官員透露，去年夏天接獲俄方計畫攻擊政府總部的情報後，避難所近幾個月僅使用過一次。

一年前開戰後澤倫斯基宣布戒嚴，政府重要人士馬上被送往地下掩體避難。但內部人士坦言，在裡頭過日子很痛苦，「看不見陽光，也不知道時間。如果（疫情期間）普丁待在地堡裡，難怪他會發瘋。我不想在裡面待太久。」

政府消息人士透露，他們原先計畫在地下掩體躲避一周，但外部情形使計畫生變。隨著俄軍攻佔基輔市內及周邊城鎮，當時人們普遍認為基輔也會淪陷，因此澤倫斯基和助手在戰爭初期有2個月期間都待在地下，僅偶爾「浮出水面」證明自己沒有逃跑。

和澤倫斯基一起待在地堡裡的人必須簽署保密協議，禁止透露任何有關內部設計、位置或設施的細節，就連吃了哪些食物都是祕密。這支團隊與世隔絕，只能透過手中的iPhone指揮。澤倫斯基的日常則是一連串的會議、訪問及與各國領袖通電，沒有一天安穩入睡。

▲▼ 去年開戰第二天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

▲ 去年2月25日開戰第2天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

過去一年對澤倫斯基和手下官員來是無疑是場耐力大考驗，他們一周工作7天，每天18小時，只能在全黑的大樓裡睡覺，幾乎見不到家人。澤倫斯基每隔10天才能見到一雙兒女，沒有妻小陪伴加上生活在黑暗中，對他造成龐大壓力。

隨著俄軍撤回烏東陣地，基輔逐漸開放，班科瓦內部人士也已厭倦地下生活。一名官員某天晚上決定碰碰運氣，離開避難所到一家最近恢復營業的餐廳，拍下自己的餐點傳給還在地下的一名議員，沒想到對方馬上問他「在哪」，還飆了一連串髒話，不過他後來也幫其他所有人買了食物帶回地堡。

前劍橋大學學者羅德尼亞斯基（Alexander Rodnyansky）返鄉為澤倫斯基提供經濟政策建言，開戰後也待在地下堡壘。他受訪說明，戰時政府依然是個正常的政府，但氣氛有所不同，凡事將生存擺第一，過去的許多事情如今都成為奢侈。

ET快訊
惡煞當街撞車擄人　太陽聯盟多人被捕！主嫌僅23歲
張國煒單日身價暴漲200億！　星宇今創航空股3大紀錄
快訊／北市發言人請辭獲准！　蔣萬安3度慰留失敗
遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已再婚
超商買得到！　「陳耀訓全新品項」來了
新店溪驚現大型「龜界恐龍」！　兇猛咬合力驚人
媽祖慈悲看到了！跛腳阿伯「走一步痛一次」　鑾轎為他急轉90度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠iPhone指揮！一窺澤倫斯基辦公室　從不開燈、每天換密碼防暗殺

凱特王妃「愛的小手」拍威廉屁股！紅毯上這一幕沒忍住　閃瞎粉絲

彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物

妹子徒手抓熱狗「舔一舔」放回去　閨蜜竟嗨翻！霸凌攤商惡劣片曝

情人節愛的電火球！來自外星的隕石擊中自家陽台　義大利兄弟嚇傻

考古發現16公分棒狀物　專家：是2000年前的「姊夫」

飛機起飛5分鐘失聯！菲火山旁墜毀釀4死　目擊者曝：飛很低還冒煙

普丁下令3月拿下頓巴斯！俄準備圍攻烏東　烏軍鎖定南部反攻

平安夜約砲殺人！男屍吊天花板成肉乾　人魔「切蛋蛋吃」下場出爐

南韓尹錫悅「印太戰略」轉聚焦美國　終結文在寅對中戰略模糊

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

靠iPhone指揮！一窺澤倫斯基辦公室　從不開燈、每天換密碼防暗殺

凱特王妃「愛的小手」拍威廉屁股！紅毯上這一幕沒忍住　閃瞎粉絲

彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物

妹子徒手抓熱狗「舔一舔」放回去　閨蜜竟嗨翻！霸凌攤商惡劣片曝

情人節愛的電火球！來自外星的隕石擊中自家陽台　義大利兄弟嚇傻

考古發現16公分棒狀物　專家：是2000年前的「姊夫」

飛機起飛5分鐘失聯！菲火山旁墜毀釀4死　目擊者曝：飛很低還冒煙

普丁下令3月拿下頓巴斯！俄準備圍攻烏東　烏軍鎖定南部反攻

平安夜約砲殺人！男屍吊天花板成肉乾　人魔「切蛋蛋吃」下場出爐

南韓尹錫悅「印太戰略」轉聚焦美國　終結文在寅對中戰略模糊

食農好好玩／屏東隱藏版休閒農場！必玩青木瓜酵素飲DIY　還能跟羊玩

《暗黑破壞神3》第28賽季2／24開張　為《暗黑4》上市暖身

快訊／國1汐五高架「機車誤闖」碰撞轎車！騎士受傷送醫

快訊／1月外銷訂單475.1億美元　年減19.3%連續五個月負成長

一隻阿圓「被泰男硬抱」連泰媒都報導！她給出國1建議：安全很多

林來瘋時期有多強？　球迷曝「林書豪1數據」超猛：贏很多NBA球員

營養師激推：護心10大指南！牛奶少喝全脂　多吃2食物降死亡風險

台鐵徵餐旅服務所自僱員　負責播音、售貨、巡車「月薪30K起跳」

惡煞當街撞車擄人+恐嚇取財　警逮太陽聯盟14人！主嫌僅23歲

水原希子性感天花板！　夢幻身材演繹Miaou超緊胸衣、Y2K印花裝

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

弟保密交往對象　親姊怒了：是我前男友

他困瓦礫中拍下最後道別　影片令人心碎

影片曝！　她遭綁架1年「赤腳」逃進加油站獲救

賣煎餅撐全家　阿婆堅持1數字中千萬頭獎

130萬藝術品被摔爆　全場空氣凝結

人行道斜坡釀禍　殘疾男爬下公車遭輾斃

土耳其宣布　19日結束搜救

12歲男童練球突倒下　教練竟不會CPR

前英超球星強震罹難　遺體運回家

美軍二戰潛艦失蹤80年　終於找到了

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

土耳其強震蹂躪　南部小村撕裂成兩半

英女遛狗離奇失蹤！　3週後曝屍河中

更多熱門

相關新聞

俄準備圍攻烏東　烏軍鎖定南部反攻

俄準備圍攻烏東　烏軍鎖定南部反攻

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭即將屆滿一年，雙方從去年秋天起在戰線僵持，如今都準備採取新攻勢。俄軍想在烏東圍殲烏軍，烏軍想在烏南反攻切斷俄占區徹底削弱對方。

CNN：俄軍侵烏1年　普丁統治出現裂痕

CNN：俄軍侵烏1年　普丁統治出現裂痕

布林肯：中國考慮提供致命性武器給俄羅斯

布林肯：中國考慮提供致命性武器給俄羅斯

烏軍收復失土關鍵　獲得足夠彈藥和坦克

烏軍收復失土關鍵　獲得足夠彈藥和坦克

北韓試射「劍指美軍基地」　金與正向美開嗆

北韓試射「劍指美軍基地」　金與正向美開嗆

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面