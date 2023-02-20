日研究：新冠遺體「多達半數」具傳染性病毒　屍體內存活13天

▲日本政府研究指出，新冠病毒在遺體內最久可存活13天仍具有傳染性。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本厚生勞動省最近公佈一項研究，針對11名因感染新冠肺炎死亡的患者遺體進行解剖後發現，其中逾半數遺體殘留「具傳染性」的新冠病毒，且最長可維持至死亡後13天。此前，厚勞省於1月放寬了新冠患者病逝後的葬儀處理方針，不再需要包裹屍袋，也可以在一定條件下接觸遺體。

根據日本共同社報導，厚勞省研究團隊20日表示，針對2021年1月至10月解剖的11具染疫死亡遺體，採取30個鼻咽黏膜與肺部組織樣本進行PCR檢測，發現其中6具遺體仍留有具傳染性的新冠病毒。存活最久的樣本是來自一名被診斷為新冠綜合症隔天即病逝的個案，在患者死後13天仍檢出具傳染性病毒。

研究團隊代表、千葉大學法醫學系副教授齊藤久子表示，處理新冠患者遺體時應該以「具有感染力」為前提，對相關從業人員進行教育並提供防護裝備。

此前，由於日本政府頻頻收到民眾無法好好為家人送終的指責與投訴，厚勞省已於1月6日公布新的新冠遺體葬儀處理方針，從原本必須使用「納體袋」（裹屍袋）與避免接觸遺體的規定，放寬為不再需要使用屍袋；接觸後若能適當清潔手部的情況下可以觸摸遺體；擦拭遺體前若在鼻子等部位放置填塞物的話，基本上就能視為一般非新冠死亡遺體來處理。