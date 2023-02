終於找到！美軍二戰潛艦「青花魚號」失蹤近80年　曾擊沉日本航母

▲美國海軍二戰失蹤潛艦「青花魚號」被尋獲。(圖/翻攝美國海軍歷史與遺產司令部)



記者吳美依/綜合外電報導

美國海軍證實,二戰時期失蹤潛艦「青花魚號」(USS Albacore Museum)殘骸被尋獲,由東京大學研究團隊在北海道海岸發現。這艘潛艦擊沉至少10艘敵方船艇,包括日本航空母艦大鳳號,被視為二戰最出色的美軍戰鬥潛艇之一。

▲「青花魚號」水下殘骸。(圖/翻攝美國海軍歷史與遺產司令部)



Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug