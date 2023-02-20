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英女遛狗詭失蹤！留下狗和手機　3週後曝屍河中

▲英女布莉（Nicola Bulley）失蹤21天後，屍體在河中被發現。（圖／翻攝推特）

▲英女布莉（Nicola Bulley）失蹤約21天後，遺體在河中被發現。（圖／翻攝推特）

文／中央社曼徹斯特19日綜合外電報導

調查英格蘭西北部上個月女子失蹤案件的警方今天表示，已經找到陳屍河流中的女子遺體。這起失蹤案在英國受到廣大關注。

路透社報導，45歲的布莉（Nicola Bulley）1月27日在英格蘭西北部蘭開夏郡（Lancashire）一條河流附近遛狗，那是最後有人看到她的身影。

25分鐘後，布莉的手機被發現留在一張長椅上，而且仍然連線視訊會議軟體Teams的電話會議中，沒有登出。她的史賓格犬則在附近等候著。

▲英女布莉（Nicola Bulley）失蹤21天後，屍體在河中被發現。（圖／翻攝推特）

▲民眾發現河中的布莉遺體。（圖／翻攝推特）

蘭開夏郡警方表示，當地時間今天上午11時36分有人報案稱在伍爾河（River Wyre）中發現一具遺體。

警方在上傳推特帳號的聲明中指出：「一支水下搜尋團隊和偵查隊人員後來前往現場，進入河中，遺憾地發現了一具遺體。」

法新社報導，警方先前曾假定布莉可能自殺，遭到家屬駁斥。本案經媒體廣為報導，業餘偵探和經常在社群媒體分享影片人士紛紛湧入當地。

警方聲明指出：「確認死者身分的程序持續進行中…已經通知尼柯拉（布莉的名字）的家屬有關進展。值此最艱難時刻，我們對他們誠摯慰問。」

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