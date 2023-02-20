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土耳其宣布「19日結束搜救」！強震已4.6萬死　百人涉劣質建築被捕

▲▼土耳其強震逾4.6萬人罹難 當局宣布19日結束搜救。（圖／路透）

▲土耳其地震累計4.6萬人死亡，土耳其災難與緊急事務管理局宣布「19日結束搜救」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，造成兩國多處鄉鎮城市的建築物倒塌，民生基礎設備遭到嚴重破壞，兩國死亡人數至今已超過4萬6千人，失蹤人數難以估計。土耳其災難與緊急事務管理局宣布，搜救工作將於當地時間19日晚間結束。

根據《半島電視台》報導，土耳其災難與緊急事務管理局長瑟澤爾（Yunus Sezer）表示，如今大多數省份災區的搜救工作已經結束，目前搜救行動集中震央附近哈塔伊省（Hatay），有超過1.3萬名搜救人員及來自80個不同國家的國際搜救隊仍在災區救援，搜救工作將在19日晚間結束。

▲▼土耳其強震、土耳其地震。（圖／路透）

▲地震造成超過100萬人無家可歸、經濟損失高達數十億美元。（圖／路透）

地震發生至今，土耳其累計已死亡4萬642人，敘利亞死亡5千800人（官方統計），兩國合計超過4萬6千人死亡，34.5萬間公寓大樓坍塌，失蹤人數難以估計，未來死亡人數恐怖還會上升，地震也造成超過100萬人無家可歸、經濟損失高達數十億美元，土耳其政府目前正在全力安置災民。

除了救災工作及安置災民外，土耳其司法部日前宣布成立「地震犯罪調查局」，針對地震期間倒塌的不合格建築進行調查，追究不合格建築的建商、承包商或負責人的法律責任，目前已確定430人嫌疑重大，土耳其警方已逮捕或拘留其中258人。

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