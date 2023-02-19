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空中俯瞰「強震威力」　土耳其小村撕裂成兩半

文／中央社

在土耳其南部有1000名居民的狄米爾柯普魯村，曾經居高俯瞰道路的小小灰色房舍，看似未受到6日強烈地震的影響，但實際上已整整下陷了一個樓層。

法新社報導，建築物四周都是殘瓦碎片漂在一灘泥水中；此外道路殘破、屋舍傾斜。

2月6日規模7.8的強震和後來的餘震，蹂躪土耳其和敘利亞的大片地區，累計4萬6000多人喪生，也將南部小村狄米爾柯普魯（Demirkopru）一分為二。

▲▼ 土耳其南部小村狄米爾柯普魯（Demirkopru）被地震震毀。（圖／CFP）

▲土耳其南部小村狄米爾柯普魯（Demirkopru）也出現災情。（圖／CFP，下同）

42歲農民，也是這間灰色屋舍的主人卡拉塔斯（Mahir Karatas）說：「房子往下沉了4公尺…地面上下起伏震動著。」

卡拉塔斯家附近的6座建築物，似乎也受到神的憤怒懲罰。一頭黑白乳牛屍體陷在破損農棚裡的乾泥巴中。

儘管損失慘重，所幸狄米爾柯普魯村沒人因此喪生，不過還是有人受傷。

哈泰省（Hatay）的救援工作，目前主要集中在距離狄米爾柯普魯村20公里處遭地震撕裂的古城安塔基亞（Antakya）。

▲▼ 土耳其南部小村狄米爾柯普魯（Demirkopru）被地震震毀。（圖／CFP）

居民說，在地震時，水從地下湧出，然後就在哪兒滯留，無法流洩出去。

38歲屋頂工人雅爾（Murat Yar）說：「這裡，已像是座孤島。」

他又說：「感覺大地隆起、下降、又上升、又下沉，然後滑落30公尺。我們看到水和沙子湧出地面。」雅爾用雙手模仿地震波動作。

雅爾表示：「當時我告訴自己，我們死了，我們完蛋了。」

戴著頭巾的58歲婦女沙罕（Hatice Sahan）說出2月6日大家的感受：「我們真的很害怕。」

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